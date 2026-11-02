Την απαγόρευση δημόσιων υπαίθριων συγκεντρώσεων σε συγκεκριμένα σημεία της παραλιακής ζώνης της Ερμούπολης την Τρίτη 3 Νοεμβρίου αποφάσισε το Λιμεναρχείο Σύρου, ενόψει του προγραμματισμένου κατάπλου του κρουαζιερόπλοιου «Crown Iris».

Σύμφωνα με πληροφορίες, το πλοίο μεταφέρει 940 επιβάτες, εκ των οποίων οι 931 είναι υπήκοοι Ισραήλ, καθώς και 597 μέλη πληρώματος, μεταξύ των οποίων 35 Ισραηλινοί υπήκοοι.

Η παραμονή του στο λιμάνι της Ερμούπολης έχει προγραμματιστεί από τις 08:00 έως τις 17:00.

Η απόφαση, που εκδόθηκε στις 2 Νοεμβρίου και αναρτήθηκε στη Διαύγεια, αφορά τις συγκεντρώσεις που έχει προγραμματίσει η «Αντιπολεμική Πρωτοβουλία Σύρου» στο Μνημείο Εθνικής Αντίστασης, γνωστό ως «Άγαλμα της Νίκης».

Παράλληλα, απαγορεύει ενδεχόμενη δημόσια υπαίθρια συνάθροιση πέριξ της πλατείας Κανάρη, επίσης στην παραλιακή ζώνη.

Το σκεπτικό της απόφασης

Το Λιμεναρχείο επικαλείται εκτίμηση κινδύνου για τη δημόσια ασφάλεια, την ομαλή κοινωνικοοικονομική ζωή της περιοχής και την ασφαλή λειτουργία των λιμενικών εγκαταστάσεων.

Ειδικότερα, αναφέρει ως ενδεχόμενους κινδύνους την εκδήλωση αντιπαραθέσεων ή επεισοδίων μεταξύ διαδηλωτών και τουριστών, την παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και της πρόσβασης σε χώρους του λιμένα, καθώς και τη δυσχέρανση της επιβίβασης και αποβίβασης επιβατών.

Σύμφωνα με την απόφαση, ηπιότερα μέτρα δεν κρίνονται επαρκή για την πρόληψη των κινδύνων που περιγράφονται. Η λιμενική αρχή υποστηρίζει ότι η απαγόρευση περιορίζεται στον αναγκαίο χώρο και χρόνο και στηρίζεται στις αρχές της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας.

Εναλλακτικοί χώροι για τη συγκέντρωση

Η απαγόρευση δεν αφορά το σύνολο της Ερμούπολης. Στους διοργανωτές υποδεικνύονται ως εναλλακτικοί χώροι η πλατεία Μιαούλη ή το πεζοδρόμιο μπροστά από το κτήριο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.

Για τη δεύτερη επιλογή τίθεται ο όρος να μην καταληφθεί τμήμα του οδοστρώματος ή του παραλιακού κρηπιδώματος. Οι συγκεκριμένοι χώροι κρίνονται από το Λιμεναρχείο κατάλληλοι για τη συγκέντρωση, χωρίς να επηρεάζονται οι λιμενικές εγκαταστάσεις και λειτουργίες.