Νέο προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 εστάλη το πρωί της Δευτέρας 2 Νοεμβρίου στους κατοίκους και τους επισκέπτες της Ρόδου, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που πλήττουν το νησί. Η Πολιτική Προστασία καλεί τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως αναγκαίες και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Η νέα ειδοποίηση έρχεται μετά τις σοβαρές πλημμύρες που προκάλεσε η κακοκαιρία τις πρώτες πρωινές ώρες, με μεγάλες ζημιές στην περιοχή του Αρχαγγέλου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τουλάχιστον 60 οχήματα παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά και υπέστησαν ζημιές, ενώ δεκάδες σπίτια και επιχειρήσεις πλημμύρισαν, σύμφωνα με τη rodiaki.gr.

⚠️Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων στην νήσο #Ρόδο, περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως αναγκαίες ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️ https://t.co/1XyhLLGrik @pyrosvestiki @hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) November 2, 2026

Η βροχόπτωση διήρκεσε για πολλές ώρες, με αποκορύφωμα τις 4:00 τα ξημερώματα της Δευτέρας, όταν ήχησε και το πρώτο 112. Με το πρώτο φως της ημέρας, οι κάτοικοι του Αρχαγγέλου αντίκρισαν μια εικόνα εκτεταμένης καταστροφής, καθώς το κεντρικό ποτάμι υπερχείλισε και τα ορμητικά νερά παρέσυραν αυτοκίνητα και άλλα αντικείμενα.

Ιδιαίτερα σοβαρές είναι οι ζημιές σε κατοικίες και επαγγελματικούς χώρους. Σε ορισμένες περιπτώσεις, το νερό εισέβαλε στα σπίτια και τις επιχειρήσεις, φτάνοντας σε ύψος περίπου το ένα μέτρο.

Πολλοί επιχειρηματίες βρίσκονται στα καταστήματά τους, προσπαθώντας με όσα μέσα διαθέτουν να περιορίσουν τις ζημιές και να σώσουν ό,τι είναι δυνατόν. Στην περιοχή έχουν μεταβεί οχήματα του Δήμου Ρόδου για την απομάκρυνση της λάσπης από τους δρόμους, ενώ δυνάμεις της Πυροσβεστικής επιχειρούν για την άντληση υδάτων από πλημμυρισμένα σπίτια και καταστήματα.

Η βροχόπτωση συνεχίζεται στη Ρόδο, με μικρότερη ένταση, ενώ η Πυροσβεστική, οι υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας και οι εθελοντικές ομάδες παραμένουν σε ετοιμότητα.

Για λόγους ασφαλείας έχει διακοπεί η κυκλοφορία σε διάφορα σημεία στις περιοχές Κολυμπίων, Καλάθου και Αρχαγγέλου, στην ανατολική πλευρά του νησιού.

Θυμίζεται ότι τα σχολεία στον Αρχάγγελο και τα Αφάντου παραμένουν κλειστά, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

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Κατολίσθηση στον Άγιο Ελευθέριο Κοσκινού

Κατολίσθηση σημειώθηκε το πρωί στην περιοχή του Αγίου Ελευθερίου στα Κοσκινού της Ρόδου, μετά την έντονη νεροποντή, με αποτέλεσμα μεγάλες ποσότητες λάσπης να καλύψουν τον δρόμο και να εγκλωβιστούν κάτοικοι στα σπίτια τους.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες της Πολιτικής Προστασίας και του Δήμου έχουν ήδη ενημερωθεί, προκειμένου να σπεύσουν μηχανήματα και να απομακρύνουν τα φερτά υλικά, ώστε να αποκατασταθεί η πρόσβαση προς το χωριό.