Σε ασφαλές σημείο μετέφεραν πυροσβέστες της 3ης ΕΜΑΚ δώδεκα αλλοδαπούς που εντοπίστηκαν σε δύσβατη περιοχή στην Τρυπητή του Δήμου Γόρτυνας, στο Ηράκλειο Κρήτης.

Η επιχείρηση συνδρομής στο Λιμενικό ολοκληρώθηκε σήμερα, 2 Νοεμβρίου, με τους διασωθέντες να παραδίδονται καλά στην υγεία τους στα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., σύμφωνα με την Πυροσβεστική.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε την 1η Νοεμβρίου, περίπου στις 20:15. Για το συμβάν κινητοποιήθηκαν έξι πυροσβέστες με δύο οχήματα από την 3η ΕΜΑΚ, καθώς και drone της ομάδας «ΙΚΑΡΟΣ».

Σύμφωνα με το Λιμενικό, οι δώδεκα αποτελούσαν μέρος ομάδας συνολικά 43 αλλοδαπών, οι οποίοι είχαν αποβιβαστεί από σκάφος στην περιοχή. Οι 31 εντοπίστηκαν στην παραλία της Τρυπητής, ενώ για τους υπόλοιπους, που βρίσκονταν στο δύσβατο σημείο, ζητήθηκε η συνδρομή της ΕΜΑΚ. Όλοι μεταφέρθηκαν στο λιμάνι του Ηρακλείου.

Περισυλλογές νότια της Κρήτης

Παράλληλα, δύο ακόμη επιχειρήσεις περισυλλογής αλλοδαπών πραγματοποιήθηκαν στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης.

Στην πρώτη περίπτωση, μη επανδρωμένο μέσο της Frontex εντόπισε λέμβο με περίπου 75 αλλοδαπούς, σε απόσταση 43 ναυτικών μιλίων νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων. Οι επιβαίνοντες περισυνελέγησαν από περιπολικό πλοίο του Λιμενικού και μεταφέρονται στο λιμάνι των Καλών Λιμένων.

Στη δεύτερη περίπτωση, λέμβος με περίπου 62 αλλοδαπούς εντοπίστηκε επίσης από μη επανδρωμένο μέσο της Frontex, σε απόσταση 41 ναυτικών μιλίων νοτιοανατολικά της Ιεράπετρας. Την περισυλλογή τους πραγματοποίησε περιπολικό σκάφος του Λιμενικού, το οποίο τους μεταφέρει στο λιμάνι της Ιεράπετρας.

Σύμφωνα με το Λιμενικό, και στις δύο θαλάσσιες επιχειρήσεις επικρατούσαν καλές καιρικές συνθήκες.