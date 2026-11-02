Αυξημένη είναι από νωρίς το πρωί σήμερα, Δευτέρα 2/11 η κίνηση στους κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής. Τα σημαντικότερα προβλήματα καταγράφονται στον Κηφισό, τη λεωφόρο Αθηνών, την Κηφισίας, τη Μεσογείων, την άνοδο της Συγγρού, καθώς και την Αττική Οδό.

Ειδικότερα, ο Κηφισός βρίσκεται στο «κόκκινο» και στα δύο ρεύματα, ενώ μποτιλιάρισμα σημειώνεται στο ρεύμα ανόδου της λεωφόρου Αλεξάνδρας, αλλά και στους κεντρικούς δρόμους πέριξ του Συντάγματος.

Την ίδια στιγμή, καθυστερήσεις σημειώνονται και στο ρεύμα ανόδου της λεωφόρου Βασιλέως Κωνσταντίνου, τη λεωφόρο Κωνσταντινουπόλεως και την Περιφερειακή Υμηττού.

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση από την Αττική Οδό σημειώνονται:

Καθυστερήσεις προς Αεροδρόμιο:

25′ – 30′ από Φυλής έως Κηφισίας, 15′ – 20′ στην έξοδο για Λαμία.

Καθυστερήσεις προς Ελευσίνα:

5′ – 10′ στην έξοδο για Λαμία, 5′ – 10′ από Πλακεντίας έως Κηφισίας.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο: 25′-30′ από Φυλής έως Κηφισίας, 15′-20΄ στην έξοδο για Λαμία. Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα: 5′-10′ στην έξοδο για Λαμία, 5′-10′ από Πλακεντίας έως Κηφισίας. — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) November 2, 2026

Άμεση ενημέρωση για την κίνηση στους κεντρικούς δρόμους της Αττικής, τις καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων, το μποτιλιάρισμα, τα τροχαία. Δείτε τον διαδραστικό χάρτη με την κίνηση τώρα στους δρόμους της Αττικής.