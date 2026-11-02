Σε εξέλιξη βρίσκεται η κακοκαιρία Agneta που πλήττει πολλές περιοχές της χώρας μας και έχει τις τελευταίες ώρες προκαλέσει σοβαρά προβλήματα, πλημμέρες και ζημιές κυρίως στη Ρόδο, στη Σάμο, στη Λήμνο και στον Βόλο.

Οι μετεωρολόγοι κρούουν τον «κώδωνα του κινδύνου» με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία να έχει επικαιροποιήσει το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού, προειδοποιώντας για ισχυρές βροχές και καταιγίδες από σήμερα, Δευτέρα (2/11), έως και την Τρίτη (3/11).

Επίσης 3:30 τα ξημερώματα, σήμερα, Δευτέρα 2/11 εστάλη προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 στους κατοίκους και επισκέπτες της Ρόδου, καθώς η έντονη βροχόπτωση έχει προκαλέσει ήδη αρκετά προβλήματα στο νησί.

⚠️Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Προειδοποίηση για ισχυρές βροχοπτώσεις στην Περιφερειακή Ενότητα #Ρόδου. Περιορίστε τις μετακινήσεις σας ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM @pyrosvestiki @hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) November 2, 2026

Οι εικόνες από το νησί των Ιπποτών δείχνουν πλημμυρισμένους δρόμους και αυτοκίνητα καλυμμένα από τα νερά στην περιοχή του Αρχάγγελου.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου, Γιώργου Εμμανουήλ, σήμερα, Δευτέρα 2/11 τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους έντονα και ενδέχεται να καταστούν επικίνδυνα, κυρίως στο βόρειο Ιόνιο, όπου απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή.

Ειδικότερα, σήμερα τα πιο έντονα φαινόμενα θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο και κυρίως στα βόρεια τμήματά του. Από το απόγευμα ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται στην Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά Ελλάδα, καθώς και στη δυτική και νότια Πελοπόννησο, με μεγαλύτερη ένταση στα βορειότερα τμήματα. Έντονα θα παραμείνουν κατά διαστήματα τα φαινόμενα και στα Δωδεκάνησα, ενώ στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται τοπικές βροχές.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι, φτάνοντας στο Ιόνιο τα 7 μποφόρ, ενώ οι θερμοκρασίες θα διατηρηθούν σε σχετικά υψηλά για την εποχή επίπεδα. Στα βόρεια θα φτάσουν τους 18-19 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 20-21 βαθμούς και στα Δωδεκάνησα τους 22-23 βαθμούς Κελσίου.

Τα έντονα καιρικά φαινόμενα αναμένεται να επηρεάσουν κυρίως τα δυτικά, τα βόρεια και την ανατολική νησιωτική χώρα, ενώ δεν αποκλείονται τοπικές χαλαζοπτώσεις.

Την ίδια ώρα, η Πυροσβεστική, οι δήμοι και οι υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας βρίσκονται σε κινητοποίηση, καθώς η κακοκαιρία έχει ήδη αφήσει πίσω της προβλήματα στον Βόλο, τη Σάμο, την Κάλυμνο, τη Λήμνο και την Κίμωλο.

Βόλος: Πλημμύρισαν σπίτια στη Νέα Αγχίαλο, υπερχείλισαν ρέματα

Μεγάλα είναι τα προβλήματα που σημειώθηκαν και στον Βόλο, κυρίως στη Νέα Αγχίαλο και τη Χρυσή Ακτή Παναγίας, όπου οι ισχυρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν πλημμύρες και ζημιές.

Ειδικότερα, στην περιοχή Αλωνάκι της Νέας Αγχιάλου, η Πυροσβεστική δέχθηκε πέντε κλήσεις για βοήθεια. Ένα αυτοκίνητο γέμισε λάσπες και φερτά υλικά, ενώ υπέστη υλικές ζημιές, την ώρα που νερά εισέβαλαν και σε κατοικία.

Στη Χρυσή Ακτή Παναγίας, όπως επισημαίνει το gegonota.news ρέμα υπερχείλισε από τον μεγάλο όγκο της βροχής, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν προβλήματα στην περιοχή. Μηχανήματα έργου κινητοποιήθηκαν για την απομάκρυνση των υδάτων και πεσμένων δέντρων.

Πλημμυρικά φαινόμενα καταγράφηκαν επίσης στην περιοχή των Παλαιών, στην οδό Λαρίσης και στη Νέα Ιωνία.

Χαρακτηριστικές είναι οι εικόνες από τη συμβολή των οδών Ισιδώρου και Βυζαντίου, στη Νέα Ιωνία, όπου η στάθμη του νερού ανέβηκε τόσο ώστε να φτάνει σχεδόν μέχρι τη μέση σταθμευμένου αυτοκινήτου.

Υποχώρησε η άσφαλτος στη Λήμνο

Σημαντικά είναι τα προβλήματα προκάλεσε η κακοκαιρία και στη Λήμνο, κυρίως στη Μύρινα, όπου τα ορμητικά νερά των ρεμάτων μετέφεραν μεγάλες ποσότητες χώματος, λάσπης και φερτών υλικών.

Όπως μεταδίδει το με το limnoslive.gr, στον Ρωμέικο Γιαλό η θάλασσα πήρε καφετιά απόχρωση εξαιτίας των λασπωμένων νερών που κατέληγαν σε αυτήν.

Δείτε φωτογραφίες από την Λήμνο:

Ποτάμια οι δρόμοι στη Σάμο

Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η έντονη βροχόπτωση το βράδυ της Κυριακής στη Σάμο, όπου δρόμοι μετατράπηκαν σε ορμητικούς χειμάρρους.

Όπως αναφέρει σχετικό ρεπορτάζ του samos24.gr, η κατάσταση ήταν ιδιαίτερα δύσκολη στην περιοχή του Ηραίου, όπου κινητοποιήθηκαν περισσότερα από έξι οχήματα της Πυροσβεστικής, ενώ καταγράφηκαν κλήσεις για άντληση υδάτων από κατοικίες.

Βίντεο που κυκλοφόρησε από την περιοχή δείχνει έναν άνθρωπο να προσπαθεί να διασχίσει πλημμυρισμένο δρόμο, δυσκολευόμενος να σταθεί όρθιος εξαιτίας της ορμής των νερών.

Τι καιρό θα κάνει σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική αναμένονται βροχές κατά περιόδους, χωρίς ιδιαίτερη ένταση. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 20 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι νότιοι άνεμοι θα αγγίξουν τα 5 μποφόρ.

Παρόμοιο θα είναι το σκηνικό του καιρού και στη Θεσσαλονίκη, με διαστήματα βροχόπτωσης, τη θερμοκρασία να φτάνει τους 19 βαθμούς και τους ανέμους να μην ξεπερνούν τα 4 μποφόρ.

Η Τρίτη η τελευταία δύσκολη ημέρα της κακοκαιρίας

Η αυριανή ημέρα αναμένεται να είναι η τελευταία με έντονα καιρικά φαινόμενα, καθώς η κακοκαιρία θα συνεχίσει να επηρεάζει αρκετές περιοχές της χώρας.

Από τις πρωινές ώρες τα φαινόμενα θα επιμείνουν στη δυτική Ελλάδα, ενώ έντονες βροχές και καταιγίδες αναμένονται επίσης στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Από το απόγευμα, στο επίκεντρο θα βρεθούν τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Ωστόσο, σταδιακή βελτίωση θα αρχίσει να παρουσιάζεται από τα δυτικά, αρχικά στο Ιόνιο και στη συνέχεια στην υπόλοιπη δυτική Ελλάδα, με την υποχώρηση των φαινομένων να γίνεται περισσότερο αισθητή κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Οι νότιοι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ τόσο στο Ιόνιο όσο και στο Αιγαίο, ενώ από το απόγευμα θα στραφούν σε βορειοδυτικούς στο Ιόνιο, σηματοδοτώντας την αλλαγή του καιρού.

Βελτίωση την Τετάρτη – Πτώση της θερμοκρασίας από την Πέμπτη

Την Τετάρτη ο καιρός θα παρουσιάσει αισθητή βελτίωση, με λίγες μόνο τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα στραφούν σε βοριάδες, οι οποίοι στα πελάγη θα φτάνουν τα 7 μποφόρ.

Από την Πέμπτη, οι βόρειοι άνεμοι θα φέρουν πτώση της θερμοκρασίας, η οποία θα γίνει περισσότερο αισθητή σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή το σκηνικό θα είναι σαφώς βελτιωμένο, με λίγες τοπικές βροχές και χωρίς αξιόλογα ή έντονα καιρικά φαινόμενα.