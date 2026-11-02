Κλειστά αναμένεται να παραμείνουν σήμερα, Δευτέρα 2 Νοεμβρίου, τα σχολεία στις Δημοτικές Ενότητες Αρχαγγέλου και Αφάντου της Ρόδου, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή.

Η απόφαση λαμβάνεται για προληπτικούς λόγους, με βασικό γνώμονα την ασφάλεια των μαθητών και των εκπαιδευτικών, καθώς και την αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων υπό τις παρούσες καιρικές συνθήκες.

Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε ο Δήμος Ρόδου σήμερα στις 4:30 τα ξημερώματα, προτεραιότητα αποτελεί η προστασία της σχολικής κοινότητας, ώστε να αποφευχθούν πιθανοί κίνδυνοι κατά τη μετακίνηση προς και από τις σχολικές μονάδες.

Το μέτρο αφορά τις σχολικές μονάδες των δύο Δημοτικών Ενοτήτων και ισχύει για σήμερα, Δευτέρα 2 Νοεμβρίου.

Μήνυμα του 112 για ισχυρές βροχοπτώσεις τα ξημερώματα της Δευτέρας – Σύσταση για περιορισμό των μετακινήσεων

Προειδοποιητικό μήνυμα μέσω του αριθμού έκτακτης ανάγκης 112 εστάλη στις 3:30 τα ξημερώματα της Δευτέρας 2 Νοεμβρίου 2026 στους κατοίκους και επισκέπτες της Ρόδου, λόγω των ισχυρών βροχοπτώσεων που αναμένονται στην περιοχή.

Με το μήνυμα, η Πολιτική Προστασία καλεί τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών, προκειμένου να αποφευχθούν κίνδυνοι από την εκδήλωση έντονων καιρικών φαινομένων.