Μετά από σχεδόν ένα μήνα, ανοίγουν και πάλι σήμερα (2/11) οι σχολικές μονάδες της Γκράβας, για να υποδεχθούν μαθητές και εκπαιδευτικούς. Ολόκληρο το συγκρότημα παρέμεινε κλειστό από τις 9 Οκτωβρίου, λόγω οσμής αερίου που είχε εμφανιστεί και τα μαθήματα γίνονταν με τηλεκπαίδευση.

Το διάστημα αυτό διενεργήθηκαν εκτενείς έλεγχοι από την εταιρεία που είναι ο διαχειριστής του δικτύου φυσικού αερίου, την εταιρεία που είναι επιφορτισμένη με τη συντήρηση των καυστήρων από τον δήμο Αθηναίων και από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, ωστόσο σύμφωνα με όλους τους ελέγχους δεν διαπιστώθηκε διαρροή αερίου.

Έτσι, στην έκτακτη συνεδρίαση της περασμένης Πέμπτης, το Δημοτικό Συμβούλιο του δήμου Αθηναίων αποφάσισε ομόφωνα να ανοίξουν από σήμερα οι σχολικές μονάδες, με κλειστή την παροχή αερίου και με στόχο να λειτουργήσει η θέρμανση έως τα τέλη του μήνα, αφού γίνουν όποιες εργασίες απαιτηθούν και αφού υπάρξουν οι απαραίτητες διαβεβαιώσεις για την ασφάλεια μαθητών, εκπαιδευτικών και εργαζομένων.

Με επιστολή του χθες προς τους διευθυντές όλων των σχολείων των εγκαταστάσεων της Γκράβας, ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, τους ενημέρωσε για τους ελέγχους που έχουν γίνει, τόνισε πως η παροχή αερίου θα παραμείνει κλειστή, ζήτησε τη συμβολή τους στην εδραίωση του αισθήματος ασφάλειας και πρόσθεσε πως για ό,τι χρειαστούν, η δημοτική Αρχή θα βρίσκεται συνεχώς στο πλευρό τους.