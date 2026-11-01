Έντονα θα είναι τα καιρικά φαινόμενα τη Δευτέρα (02.11.2026) και την Τρίτη (03.11.2026) με δυνατές καταιγίδες και χαλάζι. Η κακοκαιρία που θα «χτυπήσει» τη χώρα μας ξεκίνησε από τη γειτονική Ιταλία και έχει την ονομασία Agneta.

Η κακοκαιρία που θα σαρώσει μεγάλο μέρος της χώρας για 48 ώρες, θα «φέρει» ισχυρές καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις, ακόμα και σε παραθαλάσσιες περιοχές, καθώς και ενίσχυση των ανέμων στα πελάγη.

Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία και το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού, οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα επηρεάσουν:

Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2026

α. Τα νησιά του Ιονίου, από τις μεσημβρινές ώρες.

β. Την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, κυρίως στα θαλάσσια παραθαλάσσια, από το απόγευμα.

γ. Τα Δωδεκάνησα, κατά διαστήματα, έως αργά τη νύχτα.

Τη Δευτέρα, τα φαινόμενα σύμφωνα με την ΕΜΥ αναμένεται να περιοριστούν στα δυτικά ηπειρωτικά, με την Ήπειρο να βρίσκεται σε «πορτοκαλί» προειδοποίηση.

Κακοκαιρία τύπου «Π»

Η κακοκαιρία Agneta δεν θα επηρεάσει όλες τις περιοχές της χώρας, με τα φαινόμενα να εμφανίζονται στα βόρεια, ανατολικά και δυτικά της χώρας, σχηματίζοντας ένα «Π» στον χάρτη.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το Meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, τις επόμενες ώρες βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στην Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία, στη Θράκη και στα νησιά του Αιγαίου.

Σημειώνεται ότι τα φαινόμενα στην Κεντρική Μακεδονία, περιλαμβανομένου του νομού Θεσσαλονίκης, θα είναι κατά τόπους ισχυρά.

Χαλαζοπτώσεις αναμένονται κυρίως σε θαλάσσιες, νησιωτικές και παράκτιες περιοχές.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις έως 6 με 7 μποφόρ κατά τόπους.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φθάσει στις περισσότερες περιοχές τους 18 με 22 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση του Θοδωρή Κολυδά

Ο μετεωρολόγος, Θοδωρής Κολυδάς, με ανάρτησή του στο Facebook την Κυριακή (01.11.2026) επισημαίνει, μεταξύ άλλων, ότι «μέχρι σήμερα δεν θα μιλούσαμε για μια οργανωμένη κακοκαιρία. Αυτό όμως αλλάζει την Τρίτη και την Τετάρτη».

Το επόμενο κρίσιμο στάδιο είναι η εξέλιξη του νέου χαμηλού βαρομετρικού την Τρίτη και την Τετάρτη. Ωστόσο, η ακριβής κατανομή και διάρκεια των ισχυρών φαινομένων εκείνων των ημερών θα αποσαφηνιστεί με τις νεότερες προγνώσεις.