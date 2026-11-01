68 μετανάστες εντοπίστηκαν το απόγευμα της Κυριακής 1 Νοεμβρίου σε λέμβο, σε θαλάσσια περιοχή περίπου 22 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της Ιεράπετρας.

Για τον εντοπισμό και τη διάσωσή τους οργανώθηκε επιχείρηση υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ). Οι επιβαίνοντες περισυνελέγησαν από πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων με σημαία Μάλτας, το οποίο τους μεταφέρει στο λιμάνι της Ιεράπετρας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στην περιοχή επικρατούν καλές καιρικές συνθήκες.