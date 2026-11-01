Τροχαίο ατύχημα με την εμπλοκή δύο φορτηγών σημειώθηκε στα διόδια Πολυμύλου, στην Εγνατία Οδό, προκαλώντας διακοπή της κυκλοφορίας στο ρεύμα προς Κοζάνη.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, δεν υπάρχουν εγκλωβισμένοι στα δύο οχήματα, μετά το τροχαίο με τα δύο φορτηγά στην Εγνατία που έγινε το απόγευμα της Κυριακής 01.11.2026.

Λόγω του ατυχήματος, η κυκλοφορία έχει διακοπεί για τα οχήματα που κινούνται από τη Βέροια με κατεύθυνση προς την Κοζάνη.

Την ίδια ώρα, στην περιοχή επικρατεί πυκνή ομίχλη, με την ορατότητα να είναι ιδιαίτερα περιορισμένη, γεγονός που δυσκολεύει ακόμη περισσότερο τις συνθήκες οδήγησης.

Οι οδηγοί που κινούνται στην ευρύτερη περιοχή χρειάζεται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις οδηγίες της Τροχαίας.