Σοκαριστικές εικόνες από τη στιγμή του ατυχήματος που σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής 1ης Νοεμβρίου κατά τη διάρκεια ποδηλατικού αγώνα στο Λουτράκι ήρθαν στο φως της δημοσιότητας. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν συνολικά τρεις αθλητές, με έναν από αυτούς να νοσηλεύεται σε ιδιαίτερα σοβαρή κατάσταση, καθώς υπέστη κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες του korinthostv.gr, στο περιστατικό ενεπλάκησαν ένας Ιταλός, ένας Βρετανός και ένας Κύπριος ποδηλάτης. Οι τρεις αθλητές φέρεται να συγκρούστηκαν μεταξύ τους κατά τη διάρκεια του αγώνα, με αποτέλεσμα να χάσουν την ισορροπία τους και να βρεθούν στο οδόστρωμα.

Η πτώση είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν και οι τρεις συμμετέχοντες, ενώ στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ για την παροχή πρώτων βοηθειών και τη διακομιδή τους στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου.

Η κατάσταση του Ιταλού ποδηλάτη ήταν η πιο σοβαρή, καθώς οι γιατροί έκριναν απαραίτητη τη διασωλήνωσή του λόγω των κρανιοεγκεφαλικών κακώσεων που υπέστη. Στη συνέχεια αποφασίστηκε η μεταφορά του σε νοσοκομείο της Αθήνας, προκειμένου να λάβει εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα.

Οι άλλοι δύο τραυματίες, ο Βρετανός και ο Κύπριος αθλητής, μεταφέρθηκαν επίσης στο Νοσοκομείο Κορίνθου. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τη φύση και τη σοβαρότητα των τραυματισμών τους.

Για την κατάσταση της υγείας των τριών ποδηλατών τοποθετήθηκε και ο γιατρός και πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Κορινθίας, Χρυσοβαλάντης Μέλλος, ο οποίος αναφέρθηκε στην πορεία της υγείας τους μετά το ατύχημα.