Σε ποτάμια και λίμνες μετατράπηκαν για μία ακόμη φορά οι δρόμοι στον Βόλο και τη Νέα Ιωνία, εξαιτίας της σφοδρής νεροποντής που ξέσπασε λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι της Κυριακής 1η Νοεμβρίου και διήρκεσε για σχεδόν μισή ώρα.

Η ισχυρή νεροποντή δημιούργησε μεγάλα προβλήματα στην περιοχή των Παλαιών, στην οδό Λαρίσης, στη Νέα Ιωνία, ενώ σε άλλες περιοχές στον Βόλο, όπως η Νέα Αγχίαλος, καταγράφηκαν πλημμυρικά φαινόμενα.

Με αναρτήσεις τους στα social media, κάτοικοι της πόλης ανέδειξαν μέσα από φωτογραφίες και βίντεο εικόνες με τεράστιες ποσότητες νερού έξω από τα σπίτια τους.

Όπως φαίνεται στη φωτογραφία από τη συμβολή των οδών Ισιδώρου με Βυζαντίου, στη Νέα Ιωνία, η στάθμη του νερού έχει ανέβει τόσο πολύ που φτάνει στη μέση ενός αυτοκινήτου.

Την ίδια ώρα, έντονη είναι η αγανάκτηση των πολιτών, οι οποίοι κάνουν λόγο για επαναλαμβανόμενα φαινόμενα και εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους για την απουσία ουσιαστικών παρεμβάσεων που θα μπορούσαν να περιορίσουν τον κίνδυνο πλημμυρών.

“Έφταναν μόνο 20 λεπτά” σχολίαζαν.

Πλημμύρες στη Νέα Αγχίαλο

Εικόνες καταστροφής αντίκρισαν οι κάτοικοι στο Αλωνάκι της Νέας Αγχιάλου, όταν με λίγα λεπτά έντονης βροχής είδαν το ρέμα της περιοχής να περνάει μέσα από τα σπίτια τους και να πλημμυρίζει αυλές και αυτοκίνητα.

Η έντονη, αλλά σύντομη, βροχόπτωση που ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής αρκούσε για να φουσκώσει το ρέμα και να παρασύρει περιουσίες στο πέρασμά του.

Σε βίντεο που έχει καταγράψει κάτοικος της περιοχής φαίνονται τα ορμητικά νερά του ρέματος να καλύπτουν δρόμους και αυλές σπιτιών, ενώ στο έλεός του βρίσκονται και τα παρκαρισμένα αυτοκίνητα.

Η ορμή των υδάτων είναι τόσο μεγάλη που ανοίγει πόρτες και βυθίζει τα αυτοκίνητα στις λάσπες.

Σημαντικές ζημιές υπέστησαν το αποχετευτικό δίκτυο και το σύστημα δημοτικού φωτισμού της περιοχής.