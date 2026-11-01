Σε επιφυλακή βρίσκεται η Αττική για την Κυριακή 1 Νοεμβρίου, καθώς βροχές και καταιγίδες αναμένεται να εκδηλωθούν κυρίως κατά τις απογευματινές ώρες. Την ίδια στιγμή, ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς προειδοποιεί ότι η κατάσταση θα γίνει πιο δύσκολη την Τρίτη και την Τετάρτη, όταν το ανώτερο χαμηλό θα πλησιάσει τη χώρα μας και θα ενισχύσει τα φαινόμενα.

Ο Νοέμβριος ξεκινά με άστατο καιρό σε αρκετές περιοχές της Ελλάδας, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη νέο κύμα κακοκαιρίας, με βροχοπτώσεις και καταιγίδες. Μέχρι στιγμής, τα φαινόμενα παρουσιάζουν σχετικά ήπια χαρακτηριστικά, ενώ η θερμοκρασία παραμένει σε επίπεδα υψηλότερα από τα φυσιολογικά για την εποχή.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία επικαιροποίησε το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού 16/2026, το οποίο είχε εκδοθεί το Σάββατο 31 Οκτωβρίου, επισημαίνοντας ότι δεν υπάρχουν ουσιαστικές διαφοροποιήσεις σε σχέση με την αρχική πρόγνωση.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, άστατος καιρός θα επικρατήσει σήμερα Κυριακή και τουλάχιστον μέχρι και τη Δευτέρα, κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια και την ανατολική νησιωτική χώρα. Σε αυτές τις περιοχές αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες, ενώ υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθούν και τοπικές χαλαζοπτώσεις.

Το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ – Πού θα χτυπήσει η κακοκαιρία

Η ΕΜΥ προσδιορίζει αναλυτικά τις περιοχές στις οποίες προβλέπονται κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες για σήμερα Κυριακή και αύριο Δευτέρα.

Σήμερα Κυριακή 1 Νοεμβρίου 2026:

Κεντρική και ανατολική Μακεδονία: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες έως αργά τη νύχτα.

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες έως αργά τη νύχτα. Νησιά του βόρειου και ανατολικού Αιγαίου: Έντονα φαινόμενα έως αργά τη νύχτα.

Έντονα φαινόμενα έως αργά τη νύχτα. Δωδεκάνησα: Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες.

Αύριο Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2026:

Νησιά του Ιονίου: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες από τις μεσημβρινές ώρες.

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες από τις μεσημβρινές ώρες. Ήπειρος, δυτική Στερεά Ελλάδα και δυτική και νότια Πελοπόννησος: Έντονα φαινόμενα από το απόγευμα, κυρίως στις θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές.

Έντονα φαινόμενα από το απόγευμα, κυρίως στις θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές. Δωδεκάνησα: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες κατά διαστήματα έως αργά τη νύχτα.

Τα φαινόμενα αναμένεται να παρουσιάσουν κατά τόπους μεγάλη ένταση, ενώ δεν αποκλείονται τοπικές χαλαζοπτώσεις.

Η προειδοποίηση Κολυδά για την Αττική και την επιδείνωση την Τρίτη και την Τετάρτη

Την προσοχή στην εξέλιξη του καιρού τις επόμενες ημέρες εφιστά ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς, επισημαίνοντας ότι η κακοκαιρία αναμένεται να περάσει σε πιο απαιτητική φάση την Τρίτη και την Τετάρτη.

Όπως εξηγεί, μέχρι σήμερα δεν υπήρχαν οι προϋποθέσεις για να χαρακτηριστεί η κατάσταση ως οργανωμένη κακοκαιρία. Ωστόσο, η προσέγγιση ενός ανώτερου χαμηλού αναμένεται να ενισχύσει τα φαινόμενα, καθιστώντας την κατάσταση πιο δύσκολη.

Ιδιαίτερη προσοχή, σύμφωνα με τον ίδιο, χρειάζεται και στην Αττική σήμερα το απόγευμα, καθώς τα προγνωστικά στοιχεία δείχνουν βροχές και καταιγίδες στην περιοχή.

Ο Θοδωρής Κολυδάς επισημαίνει, επίσης, ότι ιδιαίτερη σημασία έχουν οι εντάσεις των βροχοπτώσεων που αποτυπώνονται στα προγνωστικά δεδομένα, καθώς αποκαλύπτουν την εξέλιξη των φαινομένων τις επόμενες ημέρες.

Μάλιστα, με βάση την έως τώρα εικόνα, εκτιμά ότι είναι αρκετά πιθανό η κακοκαιρία να λάβει τελικά επίσημη ονομασία, εφόσον κριθεί αναγκαίο.

Η ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά

Στην ανάρτησή του για την εξέλιξη του καιρού, ο μετεωρολόγος αναφέρει:

«Καλημέρα σας και καλό μήνα!

Η κατάσταση του καιρού μπαίνει πλέον σε πιο απαιτητική φάση. Παρότι δεν υπάρχει οργανωμένη μετωπική δραστηριότητα, η εκτεταμένη ζώνη χαμηλών πιέσεων με τρία κέντρα στη νοτιοανατολική Μεσόγειο συντηρεί βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές.

Μέχρι σήμερα δεν θα μιλούσαμε για μια οργανωμένη κακοκαιρία. Αυτό όμως αλλάζει την Τρίτη και την Τετάρτη, καθώς το ανώτερο χαμηλό πλησιάζει την περιοχή μας και ενισχύει τα φαινόμενα. Από αύριο και μετά, λοιπόν, η κατάσταση γίνεται σαφώς πιο δύσκολη. Σήμερα ας προσέξουμε και την Αττική τις απογευματινές ώρες.

Αξίζει ιδιαίτερη προσοχή στις εντάσεις των βροχοπτώσεων που αποτυπώνονται στον πίνακα που ακολουθεί. Με βάση τη μέχρι τώρα εξέλιξη, θεωρούμε αρκετά πιθανό ότι, εφόσον κριθεί αναγκαίο, η κακοκαιρία των επόμενων ημερών μπορεί τελικά να λάβει και όνομα».