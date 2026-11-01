Δύο καθημερινά χρονικά διαστήματα, συνολικής διάρκειας έξι ωρών, έχουν στη διάθεσή τους οι καταναλωτές με ενεργό διζωνικό τιμολόγιο, προκειμένου να αξιοποιούν τις μειωμένες χρεώσεις του προγράμματός τους.

Από σήμερα, Κυριακή 1η Νοεμβρίου 2026, οι ζώνες αυτές ακολουθούν το χειμερινό ωράριο, όπως ανακοίνωσε ο ΔΕΔΔΗΕ.

Η χειμερινή περίοδος για το σύστημα που διαδέχθηκε το παλαιό «νυχτερινού» τύπου τιμολόγιο ολοκληρώνεται στις 31 Μαρτίου 2027. Μέχρι τότε, όσοι είναι ενταγμένοι στη διζωνική τιμολόγηση θα μπορούν να μεταφέρουν την κατανάλωσή τους στα προβλεπόμενα διαστήματα, τόσο το μεσημέρι όσο και τη νύχτα, επωφελούμενοι από τις αντίστοιχες χρεώσεις του προμηθευτή τους.

Ποιες είναι οι ώρες μειωμένης τιμολόγησης

Όπως διευκρινίζει ο ΔΕΔΔΗΕ, οι δύο ζώνες για τη χειμερινή περίοδο καθορίζονται ως εξής:

Μεσημβρινή ζώνη: 12:00 – 15:00

Νυχτερινή ζώνη: 02:00 – 05:00

Το ωράριο εφαρμόζεται όλες τις ημέρες της εβδομάδας και αφορά τις παροχές για τις οποίες είναι ενεργοποιημένο το διζωνικό σύστημα μειωμένης τιμολόγησης.

Το νέο μοντέλο τέθηκε σε λειτουργία την 1η Φεβρουαρίου 2025, παίρνοντας τη θέση του προηγούμενου συστήματος «νυχτερινού» ρεύματος. Η λειτουργία του βασίζεται στη δυνατότητα μετατόπισης μέρους της ημερήσιας κατανάλωσης σε συγκεκριμένες ώρες, κατά τις οποίες προβλέπεται χαμηλότερη τιμολόγηση από το αντίστοιχο πρόγραμμα ηλεκτρικής ενέργειας.

Στην πράξη, ένα νοικοκυριό μπορεί να προσαρμόζει τη χρήση συσκευών με αυξημένες ενεργειακές ανάγκες στα δύο αυτά διαστήματα. Πλυντήρια ρούχων και πιάτων, για παράδειγμα, μπορούν να προγραμματίζονται ώστε να λειτουργούν μέσα στη μεσημβρινή ή στη νυχτερινή ζώνη.

Από τι εξαρτάται το οικονομικό όφελος

Η μειωμένη χρέωση δεν αντιστοιχεί σε ένα κοινό ποσοστό έκπτωσης για όλους τους καταναλωτές. Το όφελος διαφοροποιείται ανάλογα με τον προμηθευτή και τους όρους του συμβολαίου που έχει επιλέξει κάθε νοικοκυριό, καθώς οι τιμές των δύο ζωνών καθορίζονται από το εκάστοτε πρόγραμμα προμήθειας.