Χειρόγραφο σημείωμα με αποδέκτες τα στελέχη του ελληνικού FBI είχε αφήσει στο σπίτι του ο Άγγελος Γιαννακόπουλος, γνωστός ως «Mr Χωριάτικο», ο οποίος έχει προφυλακιστεί για την υπόθεση της μεγάλης εγκληματικής οργάνωσης με τις εταιρείες-βιτρίνες, τη φοροδιαφυγή εκατομμυρίων ευρώ και το ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Ο 55χρονος ιδιοκτήτης της αλυσίδας φούρνων φέρεται να πίστευε μέχρι την τελευταία στιγμή ότι θα καταφέρει να διαφύγει στο εξωτερικό, αποφεύγοντας τη σύλληψη. Μάλιστα, στο σημείωμα που άφησε για τους αστυνομικούς, δεν έκρυβε την περιφρόνησή του προς τις Αρχές, εξαπολύοντας παράλληλα αιχμές κατά του υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη.

«Με κυνηγάτε εδώ και τρία χρόνια αλλά στο τέλος, όταν θα φύγει ο Χρυσοχοΐδης, θα μου γυαλίζετε τα παπούτσια. Καλή αντάμωση», φέρεται να έγραψε ο Άγγελος Γιαννακόπουλος, σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες για την υπόθεση που αποκάλυψε το δίκτυο της φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης.

Ο ίδιος φέρεται να γνώριζε εδώ και αρκετούς μήνες ότι βρισκόταν στο μικροσκόπιο των διωκτικών Αρχών, καθώς, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, λάμβανε πληροφορίες εκ των έσω. Εκτιμούσε, μάλιστα, ότι οι επαφές που φέρεται να διατηρούσε σε υπηρεσίες ασφαλείας θα μπορούσαν να τον προστατεύσουν από ελέγχους και συλλήψεις που ενδεχομένως θα αποκάλυπταν τη δράση του.

Η επιχείρηση στη Ρόδο που προκάλεσε πανικό στον «Mr Χωριάτικο»

Καθοριστική για την εξέλιξη της έρευνας φέρεται να ήταν η επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε στη Ρόδο στις 27 Αυγούστου, με τη συμμετοχή του ελληνικού FBI και με προκάλυμμα το Λιμενικό Σώμα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ.

Η συγκεκριμένη αστυνομική επιχείρηση προκάλεσε έντονη ανησυχία στον 55χρονο, ο οποίος το επόμενο πρωί επικοινώνησε τηλεφωνικά με μία γυναίκα που αναφέρεται ως «Άντα», καθώς και με έναν 86χρονο δικηγόρο. Η συνομιλία πραγματοποιήθηκε σε ανοιχτή ακρόαση και, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, αποτυπώνει την αναστάτωση που επικρατούσε μετά τις έρευνες και τις κατασχέσεις.

Στην επικοινωνία του, ο αποκαλούμενος «Αφεντικό» αναφέρεται στην παρακολούθηση του οδηγού που φέρεται να μετέφερε χρήματα για λογαριασμό της επιχείρησης, αλλά και στον εντοπισμό στοιχείων από τις Αρχές.

«Ο οδηγός, που μας μαζεύει τα λεφτά, τον παρακολουθήσανε, πήγανε στο γραφείο και βρήκανε την όλη κατάσταση και φωνάξαν τον εισαγγελέα, δηλαδή ήταν τυχαίο περιστατικό όλο αυτό που έχει γίνει», ακούγεται να λέει.

Στη συνέχεια, εκφράζει την ανησυχία του για το υλικό και τα χρήματα που είχαν κατασχεθεί, καθώς και για τις επιπτώσεις στη λειτουργία των καταστημάτων.

«Πάμε τώρα, έχουνε πάρει τους δίσκους τώρα, έχουνε πάρει τα λεφτά, τα έχουνε πάρει όλα, όλα, όλα εκεί πέρα, δεν πρέπει να στείλουμε τώρα έναν δικηγόρο κάτω να πάρουμε τα κινητά τα τηλέφωνα για να μπορέσει να λειτουργήσει τα μαγαζιά; Γιατί τα έχουν κατασχέσει όλα».

Η αποστολή φωτογραφιών αστυνομικών σε γυναίκα λιμενικό

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι συνομιλίες που φέρεται να είχε ένας 34χρονος υπάλληλος στη Ρόδο με γυναίκα λιμενικό, την ώρα που βρισκόταν σε εξέλιξη η επιχείρηση των Αρχών.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο υπάλληλος έστελνε φωτογραφίες των αστυνομικών που συμμετείχαν στις έρευνες, επιχειρώντας να ενημερώσει την επαφή του για την παρουσία των στελεχών στο σημείο.

Ενδεικτικός είναι ο παρακάτω διάλογος:

34χρονος: «Τι δουλειά έχουν να έρθουν εδώ πέρα ρε Όλγα; Αυτό είναι το πρόβλημα. Ήρθαν σε εμάς, δεν ανοίξαμε εννοείται».

Γυναίκα λιμενικός: «Ο πρώτος πρέπει να είναι ο κουτσός από την ασφάλεια τη δικιά μας».

34χρονος: «Θα σου στείλω και άλλες φωτογραφίες. Μην λες τίποτα εκεί πέρα, μην σε ακούνε που μιλάς».

Η άφιξη με ελικόπτερο στη Ρόδο και οι προσπάθειες καθησυχασμού

Στις 31 Αυγούστου, ο 55χρονος έφτασε στη Ρόδο με ελικόπτερο. Στο νησί μετέβησαν επίσης ένας πρώην συνδικαλιστής, άλλα πρόσωπα που φέρονται να συνδέονται με την οργάνωση, καθώς και δικηγόροι, με στόχο να καθησυχάσουν τους συνεργάτες τους μετά την αστυνομική επιχείρηση.

Η έρευνα των Αρχών συνεχίζεται, με ιδιαίτερη έμφαση στο φερόμενο δίκτυο πληροφοριοδοτών που είχε αναπτύξει ο «Mr Χωριάτικο». Στο μικροσκόπιο βρίσκονται οι επαφές του με πρόσωπα που υπηρετούν σε δημόσιες υπηρεσίες, αλλά και οι ενδεχόμενες διαρροές πληροφοριών σχετικά με τις κινήσεις των διωκτικών Αρχών.

Οι αστυνομικοί εξετάζουν πλέον το εύρος των διασυνδέσεων και τον ρόλο όσων φέρονται να παρείχαν πληροφορίες ή να διευκόλυναν τη δράση του, σε μία υπόθεση που αποκαλύπτει ένα πολυεπίπεδο δίκτυο οικονομικών και άλλων ύποπτων συναλλαγών.