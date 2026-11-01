Σε ισχύ παραμένει το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ), το οποίο επικαιροποιήθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής 1 Νοεμβρίου, με πορτοκαλί προειδοποίηση για ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα επηρεάσουν αρκετές περιοχές της χώρας έως και τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου.

Η κακοκαιρία θα πλήξει κυρίως τα δυτικά, τα βόρεια και την ανατολική νησιωτική Ελλάδα, με τα φαινόμενα κατά τόπους να είναι έντονα και να συνοδεύονται από πιθανές χαλαζοπτώσεις.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, σήμερα Κυριακή ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα νησιά του Ιονίου έως το μεσημέρι, ενώ στην Ήπειρο, τη δυτική Στερεά Ελλάδα και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο τα έντονα φαινόμενα θα διατηρηθούν έως το απόγευμα.

Παράλληλα, στο επίκεντρο της κακοκαιρίας θα βρεθούν η κεντρική και ανατολική Μακεδονία, όπου οι βροχές και οι καταιγίδες θα ξεκινήσουν από τις πρωινές ώρες και θα συνεχιστούν έως αργά τη νύχτα. Αντίστοιχη εικόνα αναμένεται στα νησιά του βόρειου και ανατολικού Αιγαίου από το απόγευμα, ενώ ισχυρά φαινόμενα προβλέπονται και στα Δωδεκάνησα.

Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν τη Δευτέρα

Η κακοκαιρία θα συνεχιστεί και τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε περιοχές της δυτικής Ελλάδας και στα Δωδεκάνησα.

Ειδικότερα, στα νησιά του Ιονίου τα φαινόμενα θα εκδηλώνονται κατά διαστήματα από τις πρωινές ώρες. Στην Ήπειρο, τη δυτική Στερεά Ελλάδα και τη δυτική Πελοπόννησο οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται από το απόγευμα έως αργά τη νύχτα.

Στα Δωδεκάνησα, τα έντονα καιρικά φαινόμενα θα συνεχιστούν κατά διαστήματα έως τις βραδινές ώρες.

Τι αναφέρει η ΕΜΥ για την εξέλιξη της κακοκαιρίας

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία επισημαίνει ότι η επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου έγινε με βάση τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία, χωρίς να υπάρχουν διαφοροποιήσεις σε σχέση με την αρχική ανακοίνωση που εκδόθηκε το Σάββατο 31 Οκτωβρίου.

Τα φαινόμενα αναμένεται να παρουσιάσουν σταδιακή εξασθένηση τις επόμενες ημέρες, με τον καιρό να βελτιώνεται προοδευτικά. Ωστόσο, σύμφωνα με τις μετεωρολογικές εκτιμήσεις, στη συνέχεια αναμένεται νέα μεταβολή, καθώς ψυχρή εισβολή θα προκαλέσει αισθητή πτώση της θερμοκρασίας.