Με συγκίνηση, τραγούδια και συζητήσεις αποχαιρέτησαν το απόγευμα του Σαββάτου (31/10) τη «Μουριά» στα Εξάρχεια, καθώς το ιστορικό καφενείο έκλεισε οριστικά έπειτα από 111 χρόνια λειτουργίας.

Θαμώνες, φίλοι και κάτοικοι της περιοχής συγκεντρώθηκαν για τελευταία φορά στον χώρο όπου επί δεκαετίες έπιναν τον καφέ τους, αντάλλασσαν απόψεις και δημιουργούσαν αναμνήσεις. Η συνάντηση αποτέλεσε έναν συγκινητικό αποχαιρετισμό σε ένα μαγαζί που είχε γίνει σημείο αναφοράς για τη γειτονιά.

Η «Μουριά», στη συμβολή των οδών Καλλιδρομίου και Χαριλάου Τρικούπη, δεν ήταν απλώς ένα παραδοσιακό καφενείο. Το επικείμενο κλείσιμό της είχε απασχολήσει και τον βρετανικό Guardian, με τη δημοσιογράφο Helena Smith να περιγράφει την απώλεια ενός ιστορικού στεκιού.

Η εφημερίδα τη χαρακτήρισε «το τελευταίο οχυρό» των Εξαρχείων, αναδεικνύοντας τις αλλαγές που συντελούνται στη γειτονιά λόγω του τουρισμού, των επενδύσεων και της εξάπλωσης των καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Ένα καφενείο συνδεδεμένο με την ιστορία των Εξαρχείων

Ο Χρήστος Βάνας, που βρισκόταν πίσω από τον πάγκο της «Μουριάς» από το 1982, είχε συνδέσει τη ζωή του με το καφενείο, διατηρώντας για χρόνια τον παραδοσιακό χαρακτήρα του. Η κόρη του, Αρετή, είχε περιγράψει στον Guardian τις αλλαγές στην περιοχή, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Ήμασταν σαν το τελευταίο οχυρό εδώ».

Το κλείσιμο του ιστορικού μαγαζιού προκάλεσε μεγάλη κινητοποίηση, καθώς περίπου 7.500 πολίτες υπέγραψαν διαδικτυακή καμπάνια ζητώντας να αναγνωριστεί ως μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς.

Ωστόσο, η μη ανανέωση της μίσθωσης δεν επέτρεψε τη συνέχιση της λειτουργίας του.

Έτσι, ύστερα από 111 χρόνια, η «Μουριά» κατέβασε οριστικά ρολά, αφήνοντας πίσω της ένα σημαντικό κομμάτι της κοινωνικής και πολιτιστικής ιστορίας των Εξαρχείων.