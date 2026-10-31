Συναγερμός σήμανε στις λιμενικές αρχές των Χανίων, μετά τον εντοπισμό σορού σε προχωρημένη κατάσταση σήψης στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή του Λουτρού Σφακίων.

Του ανταποκριτή μας από το flashnews.gr στην Κρήτη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για μία σορό αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων, η οποία εντοπίστηκε στη θάλασσα, κινητοποιώντας άμεσα τις αρμόδιες λιμενικές αρχές.

Η σορός περισυνελέγη από πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σώματος και μεταφέρεται στο λιμάνι της Χώρας Σφακίων, προκειμένου να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

Η υπόθεση αναμένεται να διερευνηθεί από τις αρμόδιες αρχές.