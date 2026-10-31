Σημαντική επιδείνωση του καιρού αναμένεται από τις πρώτες ώρες της Κυριακής 1 Νοεμβρίου 2026, σύμφωνα με έκτακτο δελτίο πρόγνωσης, η οποία θα διατηρηθεί τουλάχιστον μέχρι και τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2026, επηρεάζοντας κυρίως τα δυτικά, τα βόρεια και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου με έντονες βροχοπτώσεις, καταιγίδες και πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων.

Ο χάρτης των φαινομένων για την Κυριακή 1 Νοεμβρίου

Τα καιρικά φαινόμενα θα εκδηλωθούν σταδιακά ανά περιοχή, ξεκινώντας από το Ιόνιο και επεκτεινόμενα στην ηπειρωτική και νησιωτική χώρα.

Πιο συγκεκριμένα, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Στα νησιά του Ιονίου από τις πρώτες πρωινές ώρες έως το μεσημέρι.

Στην Ήπειρο, τη δυτική Στερεά Ελλάδας, καθώς και στη δυτική και νότια Πελοπόννησο από νωρίς το πρωί έως το απόγευμα.

Στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία από τις πρωινές ώρες μέχρι αργά τη νύχτα.

Στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου από το απόγευμα έως αργά τη νύχτα.

Στα Δωδεκάνησα από τις απογευματινές ώρες.

Η εξέλιξη της κακοκαιρίας τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου

Το δεύτερο κύμα των φαινομένων θα διατηρήσει την έντασή του σε συγκεκριμένες θαλάσσιες και ηπειρωτικές ζώνες μέχρι το τέλος της ημέρας.

Ειδικότερα, τα έντονα φαινόμενα θα επηρεάσουν: