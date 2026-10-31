Σημαντική επιδείνωση του καιρού αναμένεται από τις πρώτες ώρες της Κυριακής 1 Νοεμβρίου 2026, σύμφωνα με έκτακτο δελτίο πρόγνωσης, η οποία θα διατηρηθεί τουλάχιστον μέχρι και τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2026, επηρεάζοντας κυρίως τα δυτικά, τα βόρεια και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου με έντονες βροχοπτώσεις, καταιγίδες και πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων.
Ο χάρτης των φαινομένων για την Κυριακή 1 Νοεμβρίου
Τα καιρικά φαινόμενα θα εκδηλωθούν σταδιακά ανά περιοχή, ξεκινώντας από το Ιόνιο και επεκτεινόμενα στην ηπειρωτική και νησιωτική χώρα.
Πιο συγκεκριμένα, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:
- Στα νησιά του Ιονίου από τις πρώτες πρωινές ώρες έως το μεσημέρι.
- Στην Ήπειρο, τη δυτική Στερεά Ελλάδας, καθώς και στη δυτική και νότια Πελοπόννησο από νωρίς το πρωί έως το απόγευμα.
- Στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία από τις πρωινές ώρες μέχρι αργά τη νύχτα.
- Στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου από το απόγευμα έως αργά τη νύχτα.
- Στα Δωδεκάνησα από τις απογευματινές ώρες.
Η εξέλιξη της κακοκαιρίας τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου
Το δεύτερο κύμα των φαινομένων θα διατηρήσει την έντασή του σε συγκεκριμένες θαλάσσιες και ηπειρωτικές ζώνες μέχρι το τέλος της ημέρας.
Ειδικότερα, τα έντονα φαινόμενα θα επηρεάσουν:
- Τα νησιά του Ιονίου κατά διαστήματα από το πρωί.
- Την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο από το απόγευμα έως αργά τη νύχτα.
- Τα Δωδεκάνησα κατά διαστήματα μέχρι τις βραδινές ώρες.