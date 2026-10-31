Χωρίς τη δυνατότητα επιβίβασης και αποβίβασης στον σταθμό «Σύνταγμα» θα πραγματοποιούνται από τις 12:00 το μεσημέρι σήμερα, Σάββατο 31 Οκτωβρίου, οι μετακινήσεις με το Μετρό, καθώς ο σταθμός κλείνει κατόπιν εντολής της Ελληνικής Αστυνομίας.

Όπως γνωστοποίησε η ΣΤΑΣΥ, τα τρένα θα συνεχίσουν να περνούν από τον σταθμό, χωρίς όμως να σταματούν για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού. Η ρύθμιση θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι να υπάρξει νεότερη ενημέρωση.

Η ανακοίνωση της εταιρείας δεν περιλαμβάνει πληροφορίες για την αιτία που οδήγησε την ΕΛ.ΑΣ. στην απόφαση να ζητήσει το κλείσιμο του σταθμού.