Στο Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας νοσηλεύεται 28χρονος οδηγός μοτοσυκλέτας, ο οποίος δέχθηκε σκάγια στο πρόσωπο ενώ κινούνταν σε ορεινή διαδρομή στην περιοχή των Βαρυπατάδων το μεσημέρι της Παρασκευής.

Το περιστατικό σημειώθηκε την ώρα που ο νεαρός ανέβαινε τον ορεινό δρόμο με τη μηχανή του, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά στο μάτι. Διασώστες του ΕΚΑΒ έσπευσαν στο σημείο, παρέλαβαν τον τραυματία και τον μετέφεραν στο νοσοκομείο για την παροχή εξειδικευμένης ιατρικής φροντίδας, ενώ παράλληλα έχει παραγγελθεί διενέργεια ιατροδικαστικής εξέτασης για την ακριβή εκτίμηση των τραυμάτων.

Στο μικροσκόπιο της ΕΛ.ΑΣ. το ενδεχόμενο κυνηγετικού ατυχήματος

Οι αστυνομικές αρχές που ανέλαβαν την υπόθεση στρέφουν τις έρευνές τους στην πιθανότητα να πρόκειται για ατύχημα κατά τη διάρκεια κυνηγιού. Η περιοχή των Βαρυπατάδων αποτελεί γνωστό πεδίο κυνηγετικής δραστηριότητας, η οποία βρίσκεται αυτή την περίοδο σε εξέλιξη.

Για την υπόθεση έχει σχηματιστεί δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράβαση του νόμου περί όπλων. Οι αστυνομικοί συνεχίζουν τη συλλογή στοιχείων για να εξακριβώσουν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες ερρίφθησαν τα πυρά και να εντοπίσουν τον υπεύθυνο.