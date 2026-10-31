Σοβαρές ζημιές σε οχήματα και εγκαταστάσεις προκάλεσε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου 31 Οκτωβρίου σε αντιπροσωπεία αυτοκινήτων στη λεωφόρο Βουλιαγμένης, στη Γλυφάδα.

Η φωτιά κατασβέστηκε έπειτα από κινητοποίηση της Πυροσβεστικής, ενώ οι Αρχές ερευνούν τις συνθήκες εκδήλωσής της, εξετάζοντας και το ενδεχόμενο εμπρησμού. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης απομακρύνθηκαν προληπτικά ένοικοι γειτονικής πολυκατοικίας.

Η Πυροσβεστική ενημερώθηκε λίγο μετά τις 03:00 για φωτιά στον επαγγελματικό χώρο που λειτουργεί ως έκθεση αυτοκινήτων. Το περιστατικό σημειώθηκε στις 03:05, στην αντιπροσωπεία που βρίσκεται επί της λεωφόρου Βουλιαγμένης 156.

Αρχικά στο σημείο έφτασαν 20 πυροσβέστες με οκτώ οχήματα. Οι δυνάμεις έδωσαν μάχη για περίπου δύο ώρες, έως ότου καταφέρουν να περιορίσουν την πυρκαγιά. Στη συνέχεια, το Πυροσβεστικό Σώμα ανακοίνωσε την κατάσβεσή της, γνωστοποιώντας ότι συνολικά στην επιχείρηση συμμετείχαν 28 πυροσβέστες με εννέα οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

Παράλληλα με την προσπάθεια των πληρωμάτων να ελέγξουν τις φλόγες, οι Αρχές προχώρησαν για προληπτικούς λόγους στην εκκένωση της πολυκατοικίας που βρίσκεται δίπλα στην επιχείρηση. Η απομάκρυνση των ενοίκων πραγματοποιήθηκε ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη η επιχείρηση πυρόσβεσης.

Πληροφορίες για έκρηξη και υπολείμματα από γκαζάκια

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται οι πληροφορίες για έκρηξη πριν από την εκδήλωση της φωτιάς. Στον χώρο εντοπίστηκαν υπολείμματα από δύο γκαζάκια, στοιχείο που ενισχύει την εξέταση του σεναρίου εμπρηστικής ενέργειας.

Ωστόσο, σύμφωνα με την ΕΡΤ, δεν έχει υπάρξει μέχρι στιγμής επίσημο συμπέρασμα για τα αίτια. Την προανάκριση διενεργούν οι αρμόδιοι ανακριτικοί υπάλληλοι της Πυροσβεστικής, προκειμένου να εξακριβωθεί πώς ξεκίνησε η πυρκαγιά και υπό ποιες συνθήκες επεκτάθηκε στον χώρο της αντιπροσωπείας.

Καταστροφές σε αυτοκίνητα και χώρους της επιχείρησης

Οι πληροφορίες που μεταδίδει η ΕΡΤ αναφέρουν ότι αρκετά αυτοκίνητα μέσα στην έκθεση τυλίχθηκαν στις φλόγες και καταστράφηκαν ολοσχερώς. Ζημιές καταγράφονται επίσης σε χώρους της αντιπροσωπείας.

Βίντεο που αναρτήθηκαν από πολίτες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτυπώνουν την ένταση της πυρκαγιάς κατά τη διάρκεια της νύχτας. Με την κατάσβεση να έχει ολοκληρωθεί, η έρευνα για την προέλευση της φωτιάς παραμένει σε εξέλιξη.