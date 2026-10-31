Με άστατο καιρό αποχαιρετά η χώρα τον Οκτώβριο, καθώς οι βροχές και οι τοπικές καταιγίδες διατηρούνται σε αρκετές περιοχές, ενώ οι προγνώσεις δείχνουν συνέχεια των φαινομένων και στις πρώτες ημέρες του Νοεμβρίου.

Για σήμερα, Σάββατο 31 Οκτωβρίου, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται κυρίως στη δυτική Ελλάδα, την κεντρική Μακεδονία και, προς το βράδυ, σε τμήματα της νότιας χώρας, με τη θερμοκρασία να μην παρουσιάζει αξιόλογη μεταβολή.

Σύμφωνα με την ημερήσια πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, όπως μεταδίδεται από τα ελληνικά μέσα, οι νεφώσεις θα συνοδεύονται κατά τόπους από βροχές, ενώ από το απόγευμα αναμένεται ενίσχυση των φαινομένων στα δυτικά. Παράλληλα, το meteo.gr του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών προβλέπει βροχοπτώσεις και σποραδικές καταιγίδες τόσο στα ηπειρωτικά όσο και σε νησιωτικές και θαλάσσιες περιοχές.

Στα δυτικά η απογευματινή ενίσχυση των φαινομένων

Η εικόνα του καιρού θα παρουσιάζει διαφοροποιήσεις από περιοχή σε περιοχή. Στα βορειοανατολικά οι νεφώσεις θα έχουν περισσότερο πρόσκαιρο χαρακτήρα, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα είναι κατά διαστήματα πυκνότερες και θα δίνουν τοπικές βροχές. Οι συνθήκες για την εκδήλωση μεμονωμένων καταιγίδων θα είναι ευνοϊκότερες στα δυτικά θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα, καθώς και στην κεντρική Μακεδονία.

Από τις απογευματινές ώρες οι βροχές στα δυτικά αναμένεται να αυξηθούν και να συνοδευτούν τοπικά από καταιγίδες. Αντίστοιχα φαινόμενα προβλέπονται τις βραδινές ώρες και σε περιοχές της νότιας Ελλάδας. Τις πρωινές ώρες, εξάλλου, η ορατότητα στα νότια ηπειρωτικά ενδέχεται να είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα διατηρηθούν γενικά σε μέτριες εντάσεις. Στα ανατολικά θα επικρατήσουν ανατολικές και βορειοανατολικές διευθύνσεις, με ένταση 3 έως 4 μποφόρ και τοπικά 5 στο βόρειο Αιγαίο. Στα δυτικά θα πνέουν νοτιοανατολικοί άνεμοι 3 έως 4 μποφόρ, με πρόσκαιρη ενίσχυση στο Ιόνιο κατά τις βραδινές ώρες στα 5 μποφόρ.

Βροχές σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη – Οι θερμοκρασίες

Στην Αττική αναμένονται διαστήματα αυξημένης συννεφιάς και πρόσκαιρες τοπικές βροχές. Η πρόγνωση του meteo.gr τοποθετεί τη θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας μεταξύ 15 και 19 βαθμών Κελσίου, με βόρειους ανέμους 2 έως 4 μποφόρ αρχικά, οι οποίοι από το μεσημέρι θα γίνουν μεταβλητοί και δεν θα ξεπερνούν τα 3 μποφόρ.

Στην πρόγνωση για το Σάββατο αναφέρεται επιπλέον πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στην Αττική από τις απογευματινές ώρες. Η μέγιστη θερμοκρασία στις επιμέρους προβλέψεις για την Αθήνα διαμορφώνεται κοντά στους 18 με 19 βαθμούς, διατηρώντας το φθινοπωρινό σκηνικό στην πρωτεύουσα.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις, πρόσκαιρες τοπικές βροχές και ενδεχομένως σποραδικές καταιγίδες. Κατά το meteo.gr, οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί έως 3 μποφόρ και η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 13 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Στην υπόλοιπη χώρα, η ίδια πρόγνωση δίνει θερμοκρασίες από 2 έως 12 βαθμούς στη Δυτική Μακεδονία, από 7 έως 17 στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη και από 8 έως 17 στη Θεσσαλία. Στην Ήπειρο ο υδράργυρος θα φτάσει τους 19 βαθμούς, όπως και στη Στερεά Ελλάδα, στην Πελοπόννησο και στα νησιά του Ιονίου, ενώ στην Κρήτη προβλέπονται έως 20 βαθμοί. Το Αστεροσκοπείο επισημαίνει επίσης σχετικά αυξημένες συγκεντρώσεις σκόνης, κυρίως στα βόρεια και ανατολικά.

Συνέχεια της αστάθειας στην αλλαγή του μήνα

Οι βροχές του Σαββάτου εντάσσονται σε μια ευρύτερη περίοδο άστατου καιρού, η οποία, σύμφωνα με τις διαθέσιμες προγνώσεις, θα συνεχιστεί μετά την αλλαγή του μήνα. Για την Κυριακή 1η Νοεμβρίου, η πρόγνωση της ΕΜΥ περιλαμβάνει τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα δυτικά και στα βόρεια, κυρίως στις θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές, καθώς και πιθανότητα αντίστοιχων φαινομένων στα Δωδεκάνησα.

Οι νότιοι και νοτιοανατολικοί άνεμοι αναμένεται να ενισχυθούν στα 4 με 5 και τοπικά στα 6 μποφόρ, ενώ στο βόρειο Αιγαίο θα επικρατήσουν ανατολικοί άνεμοι αντίστοιχης έντασης. Για τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου προβλέπεται διατήρηση της αστάθειας, με βροχές και καταιγίδες, οι οποίες ενδέχεται κατά τόπους και κατά διαστήματα να είναι ισχυρότερες. Στα πελάγη οι άνεμοι είναι πιθανό να φτάσουν πρόσκαιρα τα 7 μποφόρ.

Στη διάρκεια των φαινομένων εστιάζουν και οι εκτιμήσεις μετεωρολόγων. Ο Σάκης Αρναούτογλου επισημαίνει ότι σημασία έχει, πέρα από την ένταση κάθε βροχόπτωσης, και το συνολικό νερό που μπορεί να συγκεντρωθεί σε διαδοχικές ημέρες.

Η εκτίμηση του Θοδωρή Κολυδά τοποθετεί αυξημένες βροχές στα βόρεια την Κυριακή και μετατόπιση του ενδιαφέροντος προς τις Κυκλάδες και το ανατολικό Αιγαίο τη Δευτέρα, με συνέχεια των φαινομένων έως την Τρίτη.

Το νέο σύστημα στη Μεσόγειο και οι διεθνείς εκτιμήσεις

Τη μετεωρολογική αιτία για τη νέα περίοδο αστάθειας περιγράφει ο Κλέαρχος Μαρουσάκης. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, ψυχρές αέριες μάζες από τη βόρεια και βορειοανατολική Ευρώπη κινούνται νοτιότερα και συναντούν τα σχετικά θερμά νερά της Αδριατικής και της κεντρικής Μεσογείου, ευνοώντας τη δημιουργία νέων διαταραχών και βαρομετρικών χαμηλών.

Ο ίδιος τοποθετεί την προσέγγιση του νέου συστήματος από τα δυτικά και εκτιμά ότι την Κυριακή τα φαινόμενα θα επηρεάσουν μεγαλύτερο τμήμα της χώρας. Για τις επόμενες ημέρες αναφέρεται επίσης σε προοπτική χαμηλότερων θερμοκρασιών και χιονοπτώσεων σε ορεινές περιοχές, κυρίως της κεντρικής και βόρειας ηπειρωτικής Ελλάδας. Πρόκειται για εκτίμηση της ευρύτερης εξέλιξης του καιρού και όχι για γενικευμένη πρόβλεψη χιονοπτώσεων μέσα στο Σάββατο.

Αναλυτικότερη εικόνα για την κεντρική Μεσόγειο δίνει το meteo365.es, η οποία, αξιοποιώντας προγνωστικά δεδομένα του μοντέλου ICON-EU, περιγράφει ανάπτυξη χαμηλού μεταξύ νότιας Ιταλίας και Ελλάδας. Η ανάλυσή της τοποθετεί την έναρξη της οργάνωσης του συστήματος το Σάββατο και την περαιτέρω εξέλιξή του την Κυριακή και τη Δευτέρα, με βροχοπτώσεις στη νότια Ιταλία, στο Ιόνιο και στη δυτική Ελλάδα.