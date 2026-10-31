Σεισμική δόνηση 4,2 Ρίχτερ καταγράφηκε στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Χαλκιδικής, στις 03:01 τα ξημερώματα, με το επίκεντρό της να βρίσκεται κοντά στη χερσόνησο της Σιθωνίας.

Με βάση τα επικαιροποιημένα στοιχεία του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, ο σεισμός προήλθε από περιοχή που απέχει 44 χιλιόμετρα νότια-νοτιοανατολικά της Συκιάς, ενώ το εστιακό του βάθος προσδιορίστηκε στα 14,3 χιλιόμετρα.

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