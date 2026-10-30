Αναστάτωση επικράτησε στο κέντρο της Κορίνθου, όταν οικοδομικά υλικά αποκολλήθηκαν από μπαλκόνι πολυκατοικίας και έπεσαν στο πεζοδρόμιο, προκαλώντας ανησυχία για την ασφάλεια των διερχομένων.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως, όπου τμήματα από τη μετώπη του μπαλκονιού αποσπάστηκαν και κατέληξαν στο έδαφος, όπως αναφέρει το τοπικό μέσο korinthostv.gr.

Στο σημείο κινητοποιήθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία Κορίνθου, με τους πυροσβέστες να απομακρύνουν τα πεσμένα υλικά και να τοποθετούν προειδοποιητικές ταινίες, προκειμένου να εμποδίσουν την πρόσβαση στο επικίνδυνο τμήμα του πεζοδρομίου.

Παρά την επικινδυνότητα του περιστατικού, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί από την πτώση των οικοδομικών υλικών.