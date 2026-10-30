Νέο κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να επηρεάσει τη χώρα από την Κυριακή 1 Νοεμβρίου, καθώς βαρομετρικό χαμηλό που έρχεται από την Ιταλία θα φέρει βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε μεγάλο μέρος της Ελλάδας. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους έντονα, με τη Δυτική Ελλάδα να βρίσκεται στο επίκεντρο της νέας επιδείνωσης.

Σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ), η αστάθεια θα ξεκινήσει σταδιακά από το Σάββατο, ενώ την Κυριακή και τη Δευτέρα οι βροχοπτώσεις και οι καταιγίδες θα επεκταθούν σε περισσότερες περιοχές. Πρόκειται για διαδοχικά καιρικά συστήματα που διατηρούν τη χώρα σε φθινοπωρινό σκηνικό.

Ο καιρός το Σάββατο 31 Οκτωβρίου

Το Σάββατο αναμένονται πρόσκαιρες νεφώσεις στα βορειοδυτικά, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα αναπτυχθούν νεφώσεις με τοπικές βροχές.

Βροχοπτώσεις προβλέπονται κυρίως στα δυτικά, ιδιαίτερα στις θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές, καθώς και στην κεντρική Μακεδονία. Τις βραδινές ώρες τοπικές βροχές θα εκδηλωθούν και στα νότια, ενώ στα δυτικά οι καταιγίδες αναμένεται να ενταθούν από το απόγευμα.

Η ορατότητα ενδέχεται να είναι κατά τόπους περιορισμένη τις πρωινές ώρες στα νότια ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι στα ανατολικά θα πνέουν από ανατολικές και βορειοανατολικές διευθύνσεις με ένταση 3 έως 4 μποφόρ, ενώ στο βόρειο Αιγαίο τοπικά θα φτάσουν τα 5 μποφόρ. Στα δυτικά θα επικρατήσουν νοτιοανατολικοί άνεμοι 3 με 4 μποφόρ, που το βράδυ στο Ιόνιο θα ενισχυθούν πρόσκαιρα στα 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή. Στα βόρεια θα φτάσει τους 16 με 19 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 19 με 22 βαθμούς και κατά τόπους στα Δωδεκάνησα τους 23 βαθμούς Κελσίου.

Κακοκαιρία την Κυριακή 1 Νοεμβρίου – Πού θα εκδηλωθούν έντονες καταιγίδες

Πιο άστατος θα είναι ο καιρός την Κυριακή, με νεφώσεις, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στα δυτικά και τα νότια. Σταδιακά τα φαινόμενα θα επεκταθούν στα κεντρικά και τα βόρεια.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, οι καταιγίδες και οι βροχοπτώσεις ενδέχεται να είναι έντονες στα δυτικά, ενώ στη συνέχεια ισχυρά φαινόμενα αναμένονται και στην κεντρική Μακεδονία, στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες και νοτιοανατολικές διευθύνσεις με ένταση 3 έως 5 μποφόρ και τοπικά 6 μποφόρ. Στο βόρειο Αιγαίο θα επικρατήσουν ανατολικοί άνεμοι αντίστοιχης έντασης.

Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 17 με 19 βαθμούς στα ηπειρωτικά και τους 19 με 22 βαθμούς στη νησιωτική χώρα.

Νέα επιδείνωση του καιρού τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου

Το κύμα κακοκαιρίας θα συνεχιστεί και τη Δευτέρα, καθώς προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

Τα φαινόμενα ενδέχεται να είναι κατά τόπους έντονα στα δυτικά και στην ανατολική νησιωτική χώρα, διατηρώντας την αστάθεια σε αρκετές περιοχές.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις με ένταση 4 έως 6 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο θα φτάσουν τοπικά τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια.

Η νέα αυτή επιδείνωση αναμένεται να διατηρήσει τον καιρό άστατο και τις τρεις ημέρες, με τις πιο αξιόλογες βροχές και καταιγίδες να εντοπίζονται κυρίως στα δυτικά και σε περιοχές του Αιγαίου.