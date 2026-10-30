Αναστάτωση προκλήθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (30/10) στο κέντρο της Λαμίας, όταν αυτοκίνητο που οδηγούσε μια 23χρονη γυναίκα ανετράπη και κατέληξε με την οροφή στο οδόστρωμα, στην αρχή της οδού Μακροπούλου.

Του ανταποκριτή μας από το lamiareport.gr στη Στερεά Ελλάδα

Το ασυνήθιστο τροχαίο σημειώθηκε περίπου στις 16:10, όταν το αυτοκίνητο της νεαρής οδηγού, η οποία είναι εκπαιδευτικός, φέρεται να προσέκρουσε στο πίσω μέρος σταθμευμένου οχήματος και στη συνέχεια αναποδογύρισε.

Οι περίοικοι που αντιλήφθηκαν τι είχε συμβεί έσπευσαν αμέσως στο σημείο, προσπαθώντας να βοηθήσουν την εμφανώς σοκαρισμένη 23χρονη να βγει από το αυτοκίνητο.

Στο σημείο έφτασαν διασώστες του ΕΚΑΒ, καθώς και δύο πυροσβεστικά οχήματα, καθώς η αρχική ενημέρωση έκανε λόγο για εγκλωβισμένο άτομο.

Ευτυχώς, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η νεαρή οδηγός δεν υπέστη σοβαρό τραυματισμό. Παρ’ όλα αυτά, μεταφέρθηκε προληπτικά στο Νοσοκομείο Λαμίας, προκειμένου να υποβληθεί στις απαραίτητες εξετάσεις.

Για αρκετή ώρα η οδός Μακροπούλου παρέμεινε κλειστή στην κυκλοφορία, ενώ η Τροχαία Λαμίας κατέγραψε τις συνθήκες του ατυχήματος. Στο περιστατικό ενεπλάκη και τρίτο αυτοκίνητο, το οποίο ήταν επίσης σταθμευμένο στο σημείο.