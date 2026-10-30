Σε συνολική ποινή φυλάκισης 10 μηνών, με τριετή αναστολή, καταδικάστηκε γυναίκα στη Θεσσαλονίκη, η οποία κρίθηκε ένοχη για τον τραυματισμό του γάτου του γείτονά της με μεταλλικό κοντάρι σκούπας.

Η υπόθεση εκδικάστηκε από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, έπειτα από καταγγελία του ιδιοκτήτη του ζώου, ο οποίος κατήγγειλε ότι η γυναίκα επιτέθηκε στον γάτο του, προκαλώντας του σοβαρό τραυματισμό.

Το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε τον Οκτώβριο του 2024, ενώ οι συνέπειες για το ζώο ήταν ιδιαίτερα σοβαρές.

Ο γάτος υπέστη συντριπτικό κάταγμα και χειρουργήθηκε

Σύμφωνα με την καταγγελία, η γυναίκα χτύπησε τον γάτο με μεταλλικό κοντάρι σκούπας, με αποτέλεσμα το ζώο να υποστεί συντριπτικό κάταγμα στη δεξιά πίσω κνήμη.

Ο τραυματισμός ήταν τόσο σοβαρός, ώστε κρίθηκε απαραίτητη η χειρουργική επέμβαση για την αποκατάστασή του.

Κατά τη διάρκεια της επέμβασης τοποθετήθηκε μεταλλική πλάκα, προκειμένου να σταθεροποιηθεί το τραυματισμένο οστό.

Η υπόθεση οδηγήθηκε στη Δικαιοσύνη μετά την καταγγελία του ιδιοκτήτη, ο οποίος ανέφερε επίσης ότι δέχθηκε απειλές και προσβλητικές εκφράσεις από τη γειτόνισσά του.

Ένοχη για κακοποίηση ζώου, απειλή και εξύβριση

Το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης έκρινε τη γυναίκα ένοχη για κακοποίηση ζώου συντροφιάς, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, εξύβριση και απειλή.

Η κατηγορία της φθοράς ξένης ιδιοκτησίας συνδέθηκε με τις δαπάνες που προέκυψαν για τη χειρουργική επέμβαση και τη νοσηλεία του γάτου.

Οι κατηγορίες της εξύβρισης και της απειλής αφορούσαν φράσεις που, σύμφωνα με την καταγγελία, απηύθυνε η γυναίκα στον ιδιοκτήτη του ζώου μετά το περιστατικό.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ το δικαστήριο αναγνώρισε στην κατηγορούμενη το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου και της επέβαλε συνολική ποινή φυλάκισης 10 μηνών, με αναστολή για τρία χρόνια.

Αρνήθηκε ότι τραυμάτισε τον γάτο

Κατά την απολογία της ενώπιον του δικαστηρίου, η κατηγορούμενη αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή στον τραυματισμό του ζώου.

Παρά τους ισχυρισμούς της, το δικαστήριο την έκρινε ένοχη για τις πράξεις που της αποδόθηκαν, επιβάλλοντας την προαναφερθείσα ποινή.