Ολοκληρώθηκε στα ναυπηγεία της Naval Group, στη Λοριάν της Γαλλίας, η τελετή ύψωσης της ελληνικής σημαίας στη φρεγάτα «Νέαρχος», τη δεύτερη φρεγάτα τύπου FDI (Belharra) που προορίζεται για τον ελληνικό στόλο. Στην τελετή παρευρίσκονταν ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, καθώς και η στρατιωτική ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων.

Η ύψωση της ελληνικής σημαίας σηματοδοτεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα για την ένταξη του σύγχρονου πολεμικού πλοίου στο Πολεμικό Ναυτικό, ενισχύοντας περαιτέρω τις επιχειρησιακές δυνατότητες του ελληνικού στόλου.

Σε δήλωσή του από τη Λοριάν, ο Νίκος Δένδιας εξέφρασε την ικανοποίησή του για την εξέλιξη, αναφερόμενος παράλληλα στη στενή αμυντική συνεργασία Ελλάδας και Γαλλίας.

«Ήταν μεγάλη μου χαρά σήμερα που βρέθηκα πάλι εδώ στο Λοριάν για την τελετή της ύψωσης της ελληνικής σημαίας στον “Νέαρχο” που βλέπετε πίσω μου. Είχα μία συνάντηση διμερή με την Γαλλίδα ομόλογό μου την οποία ευχαριστώ για την ειλικρινή ανταλλαγή απόψεων. Στην κοινή μας προσπάθεια Ελλάδας και Γαλλίας, από κοινού να χτίσουμε αμυντικές δυνατότητες στην ευρωπαϊκή μας οικογένεια. Και είναι πολύ σημαντική η επιλογή από τη Σουηδία της ίδιας πλατφόρμας της FDI που επέλεξε και η Ελλάδα.

Μιας πλατφόρμας με εντυπωσιακές δυνατότητες. Είναι το καλύτερο πλοίο στην κατηγορία του στον πλανήτη. Περιμένω να υποδεχθούμε τον “Νέαρχο” στον Ναύσταθμό στη Σαλαμίνα στις αρχές Δεκεμβρίου», ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.

Δεύτερη φρεγάτα Belharra για το Πολεμικό Ναυτικό

Η φρεγάτα «Νέαρχος» είναι η δεύτερη από τις συνολικά τέσσερις φρεγάτες FDI Belharra που έχει παραγγείλει η Ελλάδα από τη γαλλική Naval Group, στο πλαίσιο του προγράμματος εκσυγχρονισμού και ενίσχυσης του Πολεμικού Ναυτικού.

Έχει προηγηθεί η ένταξη της πρώτης φρεγάτας, «Κίμων», ενώ σύμφωνα με τον προγραμματισμό θα ακολουθήσει η τρίτη φρεγάτα, «Φορμίων», εντός του έτους. Η τέταρτη και τελευταία του προγράμματος θα είναι ο «Θεμιστοκλής».

Όπως ανακοίνωσε ο Νίκος Δένδιας, η άφιξη του «Νέαρχου» στον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας αναμένεται στις αρχές Δεκεμβρίου.

Η συνάντηση Δένδια με τη Γαλλίδα υπουργό Άμυνας

Στο περιθώριο της επίσκεψής του στη Γαλλία, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας είχε επίσης συνάντηση με τη Γαλλίδα ομόλογό του, Κατρίν Βοτρίν.

Στο επίκεντρο των συνομιλιών βρέθηκαν η διμερής αμυντική συνεργασία Ελλάδας και Γαλλίας, καθώς και οι εξελίξεις που αφορούν την περιφερειακή και ευρωπαϊκή ασφάλεια.

Η τελετή στη Λοριάν αποτελεί ακόμη έναν σταθμό στην ελληνογαλλική αμυντική συνεργασία και στην προσπάθεια αναβάθμισης των δυνατοτήτων του Πολεμικού Ναυτικού.