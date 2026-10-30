Σεισμός 4,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε ανοιχτά της Χαλκιδικής, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο.

Το επίκεντρο εντοπίζεται 49 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Συκιάς Σιθωνίας.

Και το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο υπολογίζει τον σεισμό στα 4,6 Ρίχτερ.

Οι πρώτες πληροφορίες από τον Σεισμολογικό Σταθμό του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης αναφέρουν ότι το επίκεντρο εντοπίζεται στην περιοχή μεταξύ Χαλκιδικής και Σποράδων, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 11 χιλιόμετρα.