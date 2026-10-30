Σεισμός 4,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε ανοιχτά της Χαλκιδικής, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο.

Το επίκεντρο εντοπίζεται 49 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Συκιάς Σιθωνίας.

Και το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο υπολογίζει τον σεισμό στα 4,6 Ρίχτερ.

⚠Preliminary info: M4.6 #earthquake (#σεισμός) about 70 km W of #Mýrina (#Greece) 2 min ago (local time 12:45:04). Updates at: 📱https://t.co/QMSpuj6Z2H 🌐https://t.co/AXvOM7I4Th 🖥https://t.co/wPtMW5ND1t https://t.co/8FmayamF5W — EMSC (@LastQuake) October 30, 2026

Οι πρώτες πληροφορίες από τον Σεισμολογικό Σταθμό του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης αναφέρουν ότι το επίκεντρο εντοπίζεται στην περιοχή μεταξύ Χαλκιδικής και Σποράδων, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 11 χιλιόμετρα.