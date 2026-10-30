Σρ αναμονή παραμένουν τα άτομα που εργάζονταν στην Pizza Fan για την καταβολή των δεδουλευμένων τους, παρά τη δέσμευση της εταιρείας πως οι πληρωμές θα ξεκινούσαν στις 30 Οκτωβρίου. Όπως επεσήμανε σε συνέντευξή του ο αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Επισιτισμού, Νίκος Κοκολάκης, μέχρι στιγμής έχει πληρωθεί μόνο ένα κατάστημα στην Πάτρα, το οποίο λειτουργεί με καθεστώς franchise.

«Μέχρι αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με ενημέρωση που έχουμε, μόνο ένα κατάστημα στην Πάτρα που αυτό είναι franchise με ό,τι αυτό συνεπάγεται, έχει προχωρήσει στην καταβολή των μισθών των εργαζομένων. Τα υπόλοιπα βρίσκονται σε αναμονή. Θα δούμε τώρα. Αρχές του Νοέμβρη να διαπιστώσουμε τι θα γίνει με την καταβολή της μισθοδοσίας του Οκτωβρίου» τόνισε στην ραδιοφωνική εκπομπή «Σεμνά και Ταπεινά» του ΕΡΤNews.

«Εμείς είμαστε εν αναμονή. Ο Οκτώβριος ακόμη δεν τελείωσε. Από κει και μετά οι πληρωμές γίνονται πάντα αρχές του επόμενου μήνα. Για αυτό θέλω να περιμένουμε μέχρι αρχές του Νοέμβρη. Είμαι ξεκάθαρος. Δεν είμαστε απλοί παρατηρητές. Περιμένουμε συγκεκριμένες απαντήσεις και ουσιαστικές δεσμεύσεις για την καταβολή των μισθών και τη διασφάλιση των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων όλων των εργαζομένων» δήλωσε.

«Εμείς θα καταθέσουμε επίσης και συγκεκριμένο σχέδιο νομοθετικής πρότασης με στόχο τη δημιουργία ενός αποτελεσματικού πλαισίου προστασίας των εργαζομένων τόσο σε μισθολογικό όσο και ασφαλιστικό επίπεδο. Αυτό λοιπόν που δεν κάνει η κυβέρνηση, η πολιτεία, εμείς θα καταθέσουμε συγκεκριμένη πρόταση. Θέλουμε να υπάρχουν μηχανισμοί που θα διασφαλίζουν την καταβολή των δεδουλευμένων, την προστασία των ασφαλιστικών εισφορών και στη συνέχεια των ασφαλιστικών δικαιωμάτων των εργαζομένων. Και μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει τίποτα από το υπουργείο να διασφαλιστούν οι εργαζόμενοι για το μέλλον τους. Ζητάμε λοιπόν, να καταβληθούν τα χρήματα που οι εργαζόμενοι έχουν ήδη κερδίσει από την εργασία τους» επεσήμανε.