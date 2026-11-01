Σήμερα, Κυριακή 1 Νοεμβρίου 2026, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν ο Κοσμάς, ο Δαμιανός, η Δαμιανή, ο Ανάργυρος, η Ανάργυρη, ο Δαβίδ και άλλα ονόματα. Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη των Αγίων Κοσμά και Δαμιανού των Αναργύρων, καθώς και του Οσίου Δαβίδ του εν Ευβοία.

Εορτολόγιο σήμερα: Ποιοι γιορτάζουν την 1η Νοεμβρίου

Σύμφωνα με το εορτολόγιο, σήμερα γιορτάζουν τα εξής ονόματα:

Κοσμάς

Δαμιανός, Δαμιανή

Ανάργυρος, Ανάργυρη, Αναργυρούλα

Δαβίδ, Δαυίδ

Διόνυσος

Ποιος γιορτάζει αύριο

Αύριο, Δευτέρα 2 Νοεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν:

Ακίνδυνος, Ακίνδυνη

Ανεμπόδιστος, Ανεμπόδιστη

Αφθόνιος, Αφθονία

Ελπιδηφόρος, Ελπιδοφόρος, Ελπιδηφόρα, Ελπιδοφόρα

Πήγασος, Πηγάσιος, Πηγασία

Σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη των:

Αγίων Κοσμά και Δαμιανού των Αναργύρων και της μητέρας τους Θεοδότης, Οσίου Δαβίδ που ασκήτευε στην Εύβοια, Αγίας Ελένης της Παρθενομάρτυρος από τη Σινώπη, Αγίων Κυριαίνας και Ιουλιανής, Αγίων Καισαρίου, Δασίου, Σάββα, Σαβινιανού, Αγρίππα, Αδριανού και Θωμά του νηπίου, Αγίων Ιωάννη του Επισκόπου και Ιακώβου του Πρεσβυτέρου, Αγίου Ερμινίγγελδου, Αγίου Ιακώβου του νέου Οσιομάρτυρα από την Καστοριά και των μαθητών του Ιακώβου του Διακόνου και Διονυσίου του Μοναχού, Αγίου Δαβίδ του Μεγάλου Κομνηνού και της συνοδείας του, Βασιλείου, Γεωργίου, Μανουήλ και Αλεξίου, Αγίας Θεολήπτης, Αγίων Κυπριανού και Ιουλιανής και Αγίου Κοσμά του Βερχοτούρε. Τιμώνται επίσης η Ανάμνηση Θαύματος του Αγίου Σπυρίδωνα και η Σύναξη πάντων των εν Νεαπόλει αγίων Μαρτύρων.

Άγιοι Κοσμάς και Δαμιανός: Οι δύο αδελφοί γιατροί που θεράπευαν χωρίς να παίρνουν χρήματα

Την 1η Νοεμβρίου η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τους Αγίους Κοσμά και Δαμιανό τους Αναργύρους, δύο αδελφούς που, σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση, αφιέρωσαν τη ζωή τους στην περίθαλψη των ασθενών χωρίς οικονομικό αντάλλαγμα. Η δράση τους συνδέθηκε με τη φιλανθρωπία και την ανιδιοτελή προσφορά.

Σύμφωνα με τον βίο τους, κατάγονταν από την Ασία και μεγάλωσαν σε χριστιανική οικογένεια. Μετά τον θάνατο του πατέρα τους, η μητέρα τους, Θεοδότη, ανέλαβε την ανατροφή και την εκπαίδευσή τους. Η παράδοση αναφέρει ότι οι δύο αδελφοί διακρίθηκαν για την επιμέλειά τους και σπούδασαν διάφορες επιστήμες, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ιατρική.

Ο Κοσμάς και ο Δαμιανός άσκησαν την ιατρική με σκοπό να βοηθούν όσους είχαν ανάγκη, ιδιαίτερα τους φτωχούς. Δεν ζητούσαν χρήματα για τις υπηρεσίες τους, γεγονός από το οποίο προήλθε και ο χαρακτηρισμός «Ανάργυροι». Στην εκκλησιαστική παράδοση αποδίδονται στους δύο αγίους και θαυματουργικές θεραπείες.

Η στάση τους απέναντι στους ασθενείς θεωρείται χαρακτηριστικό παράδειγμα χριστιανικής φιλανθρωπίας. Η βοήθεια προς τον συνάνθρωπο, ανεξάρτητα από την οικονομική του κατάσταση, βρίσκεται στο επίκεντρο της παράδοσης που διασώζει τη μνήμη τους. Σύμφωνα με τον βίο τους, ακόμη και όταν οι άνθρωποι που θεράπευαν ήθελαν να τους ανταμείψουν, εκείνοι αρνούνταν.

Οι πληροφορίες για τη ζωή τους προέρχονται κυρίως από εκκλησιαστικές πηγές και παραδόσεις, επομένως δεν είναι όλα τα βιογραφικά στοιχεία ιστορικά εξακριβωμένα. Μάλιστα, στο ορθόδοξο εορτολόγιο αναφέρονται τρία διαφορετικά ζεύγη αγίων με τα ονόματα Κοσμάς και Δαμιανός. Οι Άγιοι που τιμώνται την 1η Νοεμβρίου είναι οι Ανάργυροι που κατά την παράδοση κατάγονταν από την Ασία.

Σύμφωνα με τον Συναξαριστή, οι δύο αδελφοί πέθαναν ειρηνικά και ενταφιάστηκαν σε τοποθεσία που αναφέρεται ως Φερεμά. Η μνήμη τους διατηρήθηκε μέσα από τις εκκλησιαστικές ακολουθίες και την τιμή που τους αποδίδουν οι πιστοί.

Η φετινή εορτή συμπίπτει με την Κυριακή 1 Νοεμβρίου 2026, κατά την οποία το αποστολικό ανάγνωσμα περιλαμβάνει απόσπασμα από την Α΄ Επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Κορινθίους, με τον γνωστό «Ύμνο της Αγάπης». Το κείμενο αναδεικνύει την αγάπη ως βασική αρχή της χριστιανικής ζωής, στοιχείο που συνδέεται και με την παράδοση για τους δύο Αναργύρους.

«Ἡ ἀγάπη μακροθυμεῖ, χρηστεύεται, ἡ ἀγάπη οὐ ζηλοῖ, ἡ ἀγάπη οὐ περπερεύεται, οὐ φυσιοῦται». Α΄ προς Κορινθίους, 13:4

Ακούστε το Απολυτίκιον

Το Απολυτίκιο των Αγίων Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού, σε ήχο πλάγιο του τετάρτου, αναφέρεται στη θεραπευτική τους προσφορά και περιλαμβάνει τη χαρακτηριστική φράση «δωρεὰν ἐλάβετε, δωρεὰν δότε».

Εορτολόγιο Νοεμβρίου

Δείτε αναλυτικά το εορτολόγιο Νοεμβρίου και ποιοι γιορτάζουν κάθε μέρα.

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