Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ συνεχίζει να πληρώνει ακριβά τις λανθασμένες μεταγραφικές επιλογές και τις αστοχίες στον σχεδιασμό της, με την τελευταία έρευνα του CIES Football Observatory να αποτυπώνει το μέγεθος του προβλήματος. Οι «κόκκινοι διάβολοι» καταλαμβάνουν την τελευταία θέση της ευρωπαϊκής κατάταξης, έχοντας υποστεί οικονομικές απώλειες ύψους 405 εκατομμυρίων ευρώ μέσα στην τελευταία πενταετία.

Το αρνητικό ισοζύγιο προκύπτει τόσο από τις ζημιογόνες αγοραπωλησίες ποδοσφαιριστών όσο και από τη σημαντική πτώση της χρηματιστηριακής αξίας του υπάρχοντος ρόστερ. Συγκεκριμένα, περίπου 156 εκατομμύρια λίρες αφορούν μεταγραφικές απώλειες, ενώ άλλα 184 εκατομμύρια προέρχονται από την υποτίμηση των παικτών που παραμένουν στην ομάδα.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν οι Άντονι και Τζέιντον Σάντσο, αλλά και ο Ράσμους Χόιλουντ, με τις επενδύσεις σε ακριβές μεταγραφές να μην αποδίδουν τα αναμενόμενα. Αντίθετα, η Άιντραχτ Φρανκφούρτης (+441 εκατ. λίρες), η Ρεάλ Μαδρίτης (+440 εκατ.) και η Παρί Σεν Ζερμέν (+394 εκατ.) ξεχωρίζουν για τα θετικά οικονομικά αποτελέσματά τους. Κέρδη καταγράφει και η Μάντσεστερ Σίτι (+374 εκατ. λίρες).

Η Γιουνάιτεντ δεν είναι, πάντως, η μοναδική αγγλική ομάδα με αρνητικό απολογισμό, καθώς η Τότεναμ εμφανίζει απώλειες 157 εκατομμυρίων λιρών.