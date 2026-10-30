Η ανεξάρτηση βουλευτής, Θεοδώρα Τζάκρη, παραδέχθηκε σήμερα δημόσια, μιλώντας στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega», ότι βρίσκεται σε τροχιά συνεννόησης με το ΠΑΣΟΚ για την επιστροφή της στη Χαριλάου Τρικούπη.

«Σε αυτό το τουρλουμπούκι που έχει γίνει αυτή τη στιγμή, την κοσμογονία, που από τον ΣΥΡΙΖΑ που διαλύθηκε έχουν προκύψει έξι κόμματα. Να σας πω εγώ το παράδειγμά μου στην Πέλλα; Εγώ αν θέλετε μπορώ να την παραδώσω την έδρα. Ο άνθρωπος που είναι κάτω από μένα, ο πρώτος επιλαχών ήταν με την Νέα Αριστερά και μάλιστα τελευταία πήγε και αυτός στο κόμμα Τσίπρα. Ο δεύτερος ο πλαϊνός το ίδιο, ο τρίτος το ίδιο. Δηλαδή, για ποια παράδοση έδρας μιλάμε; Η διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ για μένα επετεύχθη με τα σταλινικά έκτροπα του Νοεμβρίου του 2024, έξω από το Γκάζι Live. Εκεί διαλύθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ. Και όχι επειδή φύγαμε και πήγαμε με τον Κασσελάκη. Είναι και επειδή και αυτοί που έμειναν είδαν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα σηκώσει κεφάλι», ανέφερε η κ. Τζάκρη και συνέχισε:

«Για εμένα το γεγονός ότι δεν έχεις ενταχθεί σε άλλο κόμμα, αυτό δεν σημαίνει ότι απαξιώνεσαι πολιτικά και δεν είσαι χρηστικός και χρήσιμος. Σύμφωνα με το Σύνταγμα, λοιπόν, εξακολουθείς να υπερασπίζεσαι και να εκπροσωπείς τα συμφέροντα των εκλογέων σου. Το συμβόλαιο είναι με τους εκλογείς, είναι με τον λαό. Δεν είναι με τον εκάστοτε αρχηγό. Δεν είμαστε θρησκευτική αίρεση, όπου ότι αν κάποιος αρχηγός του καπνίσει θα κάνει κάτι άλλο. Αν λοξοδρομήσει, αν διαψεύδει τις προσδοκίες, αν πάση περιπτώσει ακολουθεί έναν άλλο δρόμο και εγώ θα πρέπει να τον ακολουθώ μέχρι θανάτου. Και την τετραετία λέμε. Θα την ολοκληρώσω την τετραετία στην Πέλλα».

«Από εκεί και πέρα υπάρχουν άλλες εκλογές. Φυσικά, εγώ δεν πρόκειται να κατέβω ανεξάρτητη με τον νομό Πέλλας. Η μάχη θα δοθεί μέσα από έναν εκλογικό συνδυασμό. Όμως, μέχρι τότε, είμαι σε αυτό, το οποίο με ενέταξαν οι πολίτες. Λοιπόν, εκπροσωπώ τα συμφέροντα των πολιτών της Πέλλας και κάνω σκληρή αντιπολίτευση στον Μητσοτάκη. Θεωρώ ότι είμαι χρηστική και αυτό θα κάνω μέχρι τέλους. Αν το πάρουμε από την άλλη, είναι και αυτό που λέει ο Μητσοτάκης. Είναι η αντίθετη θεώρηση της θεωρίας Μητσοτάκη. Ότι αξιώνει, δηλαδή, ο Μητσοτάκης από τους βουλευτές της συμπολίτευσης να μετέρχονται όλες αυτές τις μεθοδεύσεις για να αθωώνουν τον Βορίδη και τον Αυγενάκη. Να στέλνουν επιστολικές ψήφους, να στέλνουν ταχυδρομικά περιστέρια. Μα δεν υπάρχει αυτό. Και αυτό λέει το Σύνταγμα. Λέει ψήφος κατά συνείδηση, λοιπόν, και ότι υπηρετώ τα συμφέροντα των πολιτών τους οποίους εκπροσωπούμε στο Κοινοβούλιο. Δεν έχω σκοπό να ενταχθώ σε άλλο κόμμα. Άλλο αν θα συνεργαστώ με ένα κόμμα. Υπάρχουν ανθρώπινες συνεργασίες. Θα ενταχθώ σε κάποιον εκλογικό σχηματισμό στις επόμενες εκλογές. Δεν πρόκειται να κατέβω ανεξάρτητη στον νομό Πέλλας. Εγώ έχω συγκεκριμένη ιδεολογική ταυτότητα».

Για την ένταξή της σε κόμμα συνέχισε: «Ανήκω στην Κεντροαριστερά, για την οποία και συζητάμε. Είναι άνθρωπος της Δημοκρατίας. Θεωρώ τον εαυτό μου ότι εκπροσωπώ τον πατριωτικό σοσιαλισμό. Μέχρι εκεί. Από εκεί και πέρα, δύο επιλογές θα είχα. Είτε εν πάση περιπτώσει με το κόμμα Τσίπρα ή με το ΠΑΣΟΚ».

Όπως εξήγησε, «με το κόμμα Τσίπρα εγώ το έχω παίξει το ρόλο αυτό, με συγχωρείτε πολύ. Εγώ ήμουν από τους ανθρώπους, πολλοί βέβαια στο, από το 2015 πιστέψαμε αυτά που έλεγε ο Τσίπρας ότι θα κάνει μεγάλη δημοκρατική παράταξη. Έτσι; Εν πάση περιπτώσει, δεν έκανε αυτό, έτσι; Εμείς το πήραμε σοβαρά. Ο ίδιος δεν ξέρω κατά πόσο το πήρε».

«Από εκεί και πέρα εγώ βλέπω κάποια συγκεκριμένα πράγματα με το ΠΑΣΟΚ. Έκανε το ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνηση, δεν έκανε όμως ποτέ μεγάλη δημοκρατική παράταξη. Ήθελε, δηλαδή, να χρησιμοποιήσει το κόμμα του τον κόσμο του ΠΑΣΟΚ και γενικά άλλους ανθρώπους του πασοκογενείς που πήγαμε εκεί. Μας έλεγαν ευθαρσώς ότι εσείς είστε για το εκκλησίασμα, δεν είστε για το ιερό. Ο κ. Καρτερός δεν μας έλεγε ότι ήρθατε εδώ, ότι θα παίρνετε τις εντολές από τους φύλακες του ναού; Είναι οι μόνοι που κατέχουν τη μία και μοναδική αλήθεια. Βέβαια, ο κ. Τσίπρας προς τιμήν του εκ των υστέρων αυτοκριτικά είπε ότι όλα αυτά ήταν λάθος. Αυτό το σενάριο δοκιμάστηκε. Εγώ προσωπικά κωλύομαι να πιστέψω τον Τσίπρα. Μακάρι ο άνθρωπος να υπαναχώρησε και αυτά που λέει τώρα να τα εννοεί», πρόσθεσε η βουλευτής.

«Στο ΠΑΣΟΚ τι βλέπω. Το ΠΑΣΟΚ πραγματικά κάνει βήματα προς τα αριστερά και αυτό του πιστώνεται και δημοσκοπικά. Δηλαδή, βλέπετε στις δημοσκοπήσεις όλες αυτές που έχουν δει μέχρι τώρα το φως της δημοσιότητας, ότι η επιρροή του κόμματος Τσίπρα αποκλιμακώνεται μισό με 1% κάθε μήνα. Δεν είναι πλέον ενθουσιώδης η πορεία του όπως στην αρχή. Γιατί δεν έχει σοβαρές προγραμματικές επεξεργασίες. Δηλαδή, αυτά που λέει προγραμματικά δεν είναι καινοτόμα. Γιατί δεν φέρνει πραγματικά από άλλους χώρους νέα πρόσωπα. Και αν ενσωματώσει και αυτούς οι οποίοι πρωταγωνίστησαν στα σταλινικά έκτροπα του Νοεμβρίου του 2024 έξω από το Γκάζι live, νομίζω ότι η πτωτική του πορεία θα συνεχιστεί. Από εκεί και πέρα, βλέπω το ΠΑΣΟΚ σταθερά αργά ανεβαίνει. Δηλαδή, συσπειρώνει έναν κόσμο, γιατί προφανώς ενσωματώνει ψηφοφόρους και εκλογείς που αρχικά είχαν πιστέψει το εγχείρημα Τσίπρα και κάνει αριστερά πραγματικά βήματα προς τα αριστερά. Εγώ αυτό καταγράφω», είπε ακόμα η κ. Τζάκρη.

Σύμφωνα με την ίδια, «δεν βλέπω εισροές από το Κέντρο. Βλέπω ότι δείχνει ότι με τη ΝΔ δεν θέλει να έχει μαζί της ούτε πυρετό. Βλέπω ότι προγραμματικά βγαίνει στον Τσίπρα από τα Αριστερά. Βλέπω ότι το ΠΑΣΟΚ σήμερα, σε αντίθεση με τον Τσίπρα, έχει μια πραγματική πολιτική ανοιχτών θυρών».

«Έχω συζητήσει, είμαστε σε μια πορεία συνεννόησης (σ.σ. με το ΠΑΣΟΚ), αυτό για να οδηγήσει σε αποτελέσματα πρέπει να καταλήξει κάπου. Δεν είναι η πρόθεσή μου να ενταχτώ στην ΚΟ του ΠΑΣΟΚ προεκλογικά. Αυτό που θέλω να κάνω, προσωπικά μιλάω, είναι να δημιουργήσουμε ένα μέτωπο για να πέσει ο Μητσοτάκης. Να συμβάλω με όλες μου τις δυνάμεις. Δεν χρειάζεται να προσπαθήσουμε πολύ. Αυτό που κάνω είναι να ασκώ αντιπολίτευση στον Μητσοτάκη και να εκπροσωπώ την Πέλλα», υπογράμμισε.

Σε άλλο σημείο, η Θεοδώρα Τζάκρη σημείωσε πως «εγώ θεωρώ ότι αυτή η απαίτηση, η παραίνεση, δηλαδή, σε εκλεγμένους βουλευτές να παρατήσουν τις έδρες τους, δηλαδή να γράψουν στα παλαιότερα των υποδημάτων τους εκλογείς τους, και να χρησιμοποιήσουν την έδρα τους επιστρέφοντάς τους για να δηλώσουν την αφοσίωσή τους σε κάποιο πρόσωπο, εκτός από άλλους φύσεως προβλήματα που έχει, πολιτικά και ηθικά, είναι και αντίθετο προς τη συνταγματική επιταγή. Η συνταγματική επιταγή λέει ότι ο βουλευτής υπάρχει εκεί εφ’ ω ετάχθη, δηλαδή να ψηφίζει κατά συνείδηση και να υπερασπίζεται τα δίκαια και τα συμφέροντα των εκλογέων τους οποίους εκπροσωπεί στο Κοινοβούλιο. Το να χρησιμοποιούνται τέτοιου είδους μεθοδεύσεις, επιτρέψτε μου να πω, είναι αντίθετες στη συνταγματική επιταγή».