Με αφορμή τον εορτασμό του προστάτη της, Αρχαγγέλου Μιχαήλ, η Πολεμική Αεροπορία διοργανώνει ειδικές εκδηλώσεις για το κοινό στην Αθήνα. Οι δράσεις θα φιλοξενηθούν στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του σταθμού Μετρό στο Σύνταγμα, δίνοντας στους επισκέπτες την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά το έργο και την αποστολή της.

Οι ώρες λειτουργίας είναι από τις 09:00 το πρωί έως τις 21:00 το βράδυ, ενώ η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.

Συγκεκριμένα, σήμερα Παρασκευή 30 Οκτωβρίου, αύριο Σάββατο 31 Οκτωβρίου και μεθαύριο Κυριακή 1η Νοεμβρίου, μικροί και μεγάλοι θα έχουν τη δυνατότητα να δοκιμάσουν προσομοιωτές πτήσεων μαχητικών αεροσκαφών F-16 και F-35, συσκευές εικονικής πραγματικότητας (VR), στατικά αεροπορικά εκθέματα, αλλά και να ενημερωθούν για τη Σχολή Ικάρων και τη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας από στελέχη της Πολεμικής Αεροπορίας.

Παράλληλα, διοργανώνονται συναυλίες της Μουσικής της Πολεμικής Αεροπορίας, σήμερα στις 11:00 το πρωί και αύριο και μεθαύριο στις 19:00 το απόγευμα, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.