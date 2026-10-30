Αναβλήθηκε, λόγω ασθένειας, κατ’ άρθρο 349, η δίκη του Γιώργου Ξυλούρη, του αποκαλούμενου «Φραπέ», για την κατηγορία της απείθειας, με τη νέα δικάσιμο να ορίζεται για τον Ιούνιο του 2027.

Ο αγροτοσυνδικαλιστής από την Κρήτη, όπως αναφέρει το neakriti.gr, εισήχθη στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», όπως ανέφερε η υπεράσπισή του στο δικαστήριο.

Σύμφωνα με την υπεράσπιση, ο Γιώργος Ξυλούρης εισήχθη στο νοσοκομείο αργά χθες το βράδυ. Στην έδρα του αρμόδιου Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών προσκομίστηκε το έγγραφο εισαγωγής του στα Επείγοντα Περιστατικά του νοσοκομείου, καθώς και παλαιότερες ιατρικές γνωματεύσεις, σύμφωνα με τις οποίες νοσεί με καρδιακό νόσημα.

Η εξέλιξη αυτή οδήγησε στην αναβολή της δίκης, ωστόσο προκάλεσε την έντονη αντίδραση της προέδρου της έδρας, η οποία έκανε λόγο για «εμπαιγμό του δικαστηρίου», αλλά και για «υπερασπιστικό χειρισμό». «Μας ταλαιπωρούν από τις 12:30 η ώρα χθες το μεσημέρι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μάλιστα, η πρόεδρος σημείωσε ότι «αναλώθηκαν πλέον όλες οι αναβολές που μπορεί να πάρει ο κατηγορούμενος».

Υπενθυμίζεται ότι η δίκη του Γιώργου Ξυλούρη είχε διακοπεί χθες για σήμερα το πρωί, καθώς είχε προηγηθεί η απόρριψη του αιτήματος για δεύτερη αναβολή λόγω κωλύματος της συνηγόρου υπεράσπισής του.

Ο κ. Ξυλούρης είχε προσέλθει στο δικαστήριο, ωστόσο η έδρα απέρριψε το αίτημα ως μη νόμιμο, επισημαίνοντας ότι ήταν η δεύτερη φορά που ζητούνταν αναβολή για τον ίδιο λόγο.

Ο αγροτοσυνδικαλιστής από την Κρήτη είχε προσέλθει ενώπιον της Δικαιοσύνης για τη συγκεκριμένη κατηγορία και τον Μάρτιο του 2026, οπότε είχε ζητήσει και λάβει αναβολή εξαιτίας κωλύματος του δικηγόρου υπεράσπισής του.

Ο Γιώργος Ξυλούρης βρέθηκε στο επίκεντρο της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ, η οποία ερευνήθηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, καθώς το όνομά του συνδέθηκε με διαλόγους, που προκάλεσαν σφοδρές, πολιτικές αντιδράσεις.

Η κατηγορία της απείθειας αφορά τη στάση του απέναντι στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής, καθώς, όταν κλήθηκε για πρώτη φορά να καταθέσει, στα τέλη Νοεμβρίου του 2025, επέλεξε να μην προσέλθει αυτοπροσώπως, αλλά να αποστείλει υπόμνημα.

Η Εξεταστική Επιτροπή αποφάσισε τότε την παραπομπή της υπόθεσης στη Δικαιοσύνη, προκειμένου να διερευνηθεί, εάν ο μάρτυρας είχε το δικαίωμα να ακολουθήσει αυτή τη διαδικασία ή εάν η συμπεριφορά του συνιστούσε απείθεια. Η ποινική δίωξη ασκήθηκε έπειτα από προκαταρκτική έρευνα της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών.

Υπενθυμίζεται ότι ο αποκαλούμενος «Φραπές» ερευνάται και για ένα ακόμη αδίκημα, αυτό της ψευδούς κατάθεσης, σε σχέση με όσα υποστήριξε όταν τελικά προσήλθε στην Εξεταστική Επιτροπή, στις 11 Δεκεμβρίου 2025, αλλά και εξαιτίας της άρνησής του να απαντήσει σε ερωτήσεις που του απηύθυναν οι βουλευτές, επικαλούμενος το «δικαίωμα της σιωπής».