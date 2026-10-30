Τον κώδωνα του κινδύνου αναφορικά με την έξαρση των εποχικών ιώσεων και των κρουσμάτων κορονοϊού κρούουν οι επιστήμονες, ενώ στο επίκεντρο βρίσκονται η γρίπη Α (Η1Ν1) και η υποπαραλλαγή.

Ιδιαίτερη ανησυχία, όπως ανέφερε η Ματίνα Παγώνη, δημιουργεί η γρίπη Α (Η1Ν1), αλλά και η νέα υποπαραλλαγή, η οποία έχει εξαπλωθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες και προκαλεί ενδιαφέρον για την πιθανή εξάπλωσή της και στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας.

Στο Mega και στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA» μίλησε η γιατρός, Ματίνα Παγώνη, η οποία επεσήμανε: «Αυτό που ανησύχησε αυτόν τον χειμώνα ήταν η παραλλαγή G155E που είναι στην Αμερική εδώ και έναν μήνα. Ευτυχώς τα συμπτώματα είναι νορμάλ, όπως αυτά της γρίπης εδώ. Δηλαδή δεν μας ενοχλεί αυτός ο πανικός αυτές τις μέρες, ότι τι θα γίνει κ.λπ. Θα πρέπει ήδη ομάδες υψηλού κινδύνου με υποκείμενα νοσήματα να έχουν εμβολιαστεί. Θέλουν και δύο βδομάδες για να κάνουν αντισώματα. Οι υπόλοιποι σιγά σιγά πρέπει να εμβολιαστούμε. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται πανικός και το covid εδώ είναι αυτές τις μέρες, το ξέρετε. Είχαμε και αρκετά περιστατικά και αρκετές εισαγωγές την προηγούμενη εβδομάδα. Αυτή τη βδομάδα κάπως έχουν ομαλοποιηθεί», είπε αρχικά.

«Όσον αφορά τώρα τον εμβολιασμό θα πρέπει να τρέξει, γιατί ήδη είμαστε πίσω. Οι ομάδες υψηλού κινδύνου καλά θα κάνουν να εμβολιαστούν για το θέμα του covid. Για το θέμα της γρίπης θα πρέπει να εμβολιαστούν και τα παιδιά, γιατί στα σχολεία ήδη η μετάδοση μέσα τώρα κλειστές τα παράθυρα, πόρτες κλπ. Μεταδίδουν, μεταφέρουν στο σπίτι, νοσούν οι μεγαλύτεροι και γίνεται ένας φαύλος κύκλος. Θα είναι δύσκολοι μήνες από τέλος Δεκέμβρη. Βασικά μέχρι τέλος Φεβρουαρίου θα είναι το μεγάλο “πικ”. Πιστεύω ότι θα μείνει μόνο αυτή η μετάλλαξη που σας είπα, η αμερικάνικη. Θεωρώ ότι και φέτος αυτούς τους 2-3 μήνες θα υποφέρουμε. Δεν χρειάζονται πολλές αγκαλιές και φιλιά και χαιρετούρες. Τις κάναμε το καλοκαίρι. Τώρα να αραιώσουμε», δήλωσε.

«Λοιπόν, αντισηπτικά τώρα να έχουμε κανένα στην τσάντα, μαντιλάκι κ.λπ. Και οι μεγάλοι όταν μπαίνουν στα αεροπλάνα και στα πλοία ας βάλουν και εκείνοι τη μάσκα, γιατί δίπλα τους δεν ξέρουν ποιος είναι και, αν κολλήσουν, μετά θα έχουν πρόβλημα. Απλά πράγματα χωρίς ανησυχία. Η ζωή συνεχίζεται. Άλλωστε ξεκίνησαν και τα προγράμματα τώρα νυχτερινή ζωή κ.λπ. Θέλει λίγο προσοχή να μην χαλαρώσουμε», είπε κλείνοντας.