Τον γύρο του TikTok έκανε το βίντεο με έναν διαρρήκτη για… κλάματα, που εισέβαλε σε εστιατόριο στον Πειραιά.

Ο διαρρήκτης καταγράφηκε από το κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης να μπουσουλάει στο πάτωμα του εστιατορίου, για να μην γίνει αντιληπτός, ωστόσο δεν υπολόγισε το «αόρατο» μάτι του ιδιοκτήτη.

Η κάμερα ασφαλείας κατέγραφε λεπτό προς λεπτό όλες τις κινήσεις του, με τον ιδιοκτήτη να κοινοποιεί το βίντεο στο TikTok, ζητώντας βοήθεια για την αναγνώριση του διαρρήκτη. Μάλιστα, είχε και ακάλυπτα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του.

Δείτε το βίντεο: