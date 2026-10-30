Αυξημένη είναι από νωρίς σήμερα, Παρασκευή 30/10 η κίνηση στους κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής με τα σημαντικότερα προβλήματα να καταγράφονται στον Κηφισό, τη λεωφόρο Αθηνών, την Κηφισίας, τη Μεσογείων, την άνοδο της Συγγρού, καθώς και την Αττική Οδό.

Ειδικότερα, ο Κηφισός βρίσκεται στο «κόκκινο» και στα δύο ρεύματα, ενώ μποτιλιάρισμα σημειώνεται στο ρεύμα ανόδου της λεωφόρου Αλεξάνδρας, αλλά και στους κεντρικούς δρόμους πέριξ του Συντάγματος.

Παράλληλα, καθυστερήσεις σημειώνονται και στο ρεύμα ανόδου της λεωφόρου Βασιλέως Κωνσταντίνου και στη λεωφόρο Κωνσταντινουπόλεως.

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Καθυστερήσεις προς Αεροδρόμιο:

10′ – 15′ από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Κηφισίας, 5′ – 10′ στην έξοδο για Λαμία.

Καθυστερήσεις προς Ελευσίνα:

10΄-15΄στην έξοδο για Λαμία

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο: 10΄-15΄από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Κηφισίας, 5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία. Καθυστερήσεις 5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα. — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) October 30, 2026

Άμεση ενημέρωση για την κίνηση στους κεντρικούς δρόμους της Αττικής, τις καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων, το μποτιλιάρισμα, τα τροχαία. Δείτε τον διαδραστικό χάρτη με την κίνηση τώρα στους δρόμους της Αττικής.