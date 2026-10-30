Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίς σήμερα το πρωί στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Μουδανιών στο ύψος του Νέου Ρυσίου, στον κλάδο προς Χαλκιδική.

Περίπου στις 6:30 το πρωί, σύμφωνα με πληροφορίες, η οδηγός του ΙΧ, κάτω από αδιευκρίνιστε μέχρι στιγμής συνθήκες, έχασε τον έλεγχο του οχήματος και προσέκρουσε στα στηθαία με αποτέλεσμα να ανατραπεί.

Από το τροχαίο, όπως αναφέρει το thestival.gr, τραυματίστηκε μία γυναίκα ηλικίας 45 ετών, η οποία μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, στο νοσοκομείο Παπανικολάου, με κάκωση στο κεφάλι.

Τα ακριβή αίτια του τροχαίου ερευνά το αρμόδιο τμήμα της Τροχαίας.

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