Βροχερός θα είναι ο καιρός σε όλη τη χώρα έως και τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου, σύμφωνα με τον προγνώστη καιρού, Σάκη Αρναούτογλου, ενώ στη συνέχεια η θερμοκρασία αναμένεται να σημειώσει σημαντική πτώση.

Όπως αναφέρει, τα φαινόμενα θα προβληματίσουν στα βόρεια της χώρας, ενώ σήμερα οι πιο έντονες βροχοπτώσεις θα εκδηλωθούν στην κεντρική Μακεδονία.

«Θέλουν προσοχή οι βροχές που θα πέφτουν τα επόμενα 24ωρα στη Θεσσαλονίκη. Υπάρχει η πιθανότητα να συγκεντρωθεί αρκετό νερό και να επιβαρυνθούν σταδιακά σημεία που έχουν παρουσιάσει προβλήματα στο παρελθόν», είπε χαρακτηριστικά. Επίσης, τα επόμενα 24ωρα αναμένονται βροχές και στην Αττική τα επόμενα 24ωρα.

Πιο αναλυτικά, σήμερα, Παρασκευή, οι βροχές θα συνεχιστούν στην Κεντρική Μακεδονία, με τη Χαλκιδική να είναι στο επίκεντρο, ενώ μπόρες θα εκδηλωθούν στη Μαγνησία, τη βόρεια Εύβοια και τη βορειοανατολική Στερεά.

Το απόγευμα, σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου, περάσματα από μπόρες και τοπικές καταιγίδες αναμένονται σχεδόν σε όλα τα ηπειρωτικά, με την Αττική να μην αποτελεί εξαίρεση.

Αύριο, Σάββατο 31 Οκτωβρίου, θα βρέχει στην Κεντρική Μακεδονία και στη Θεσσαλία, αλλά όχι με την ένταση των προηγούμενων ημερών. Στην Αττική, βροχές αναμένονται από το βράδυ.

Η Κυριακή θα βρει τη χώρα με κακοκαιρία, εκτός της Θράκης και της Κρήτης. Το πρωί δεν αποκλείονται έντονα φαινόμενα με διάρκεια, κυρίως γύρω από τον Θερμαϊκό και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου. Το μεσημέρι, ο καιρός θα είναι άστατος σχεδόν σε όλη τη χώρα, ενώ και στην Αττική μπορεί να υπάρξει ένας γύρος βροχοπτώσεων.

Τη Δευτέρα, 2 Νοεμβρίου, αναμένονται έντονες βροχοπτώσεις στη βόρεια Ελλάδα, κατά διαστήματα έντονες, ενώ θα συνεχιστούν έως και το πρωί της Τρίτης. Από το μεσημέρι αναμένεται βελτίωση του καιρού από τα δυτικά προς τα ανατολικά.

Όπως αναφέρει ο προγνώστης καιρού στο βίντεο που ανέβασε στο Youtube, οι βροχές θα κάνουν «διάλειμμα» από τις 4-5 Νοεμβρίου και ίσως μέχρι τις 8-10 Νοεμβρίου. Όμως, με τη βελτίωση του καιρού αναμένεται να έρθει χειμωνιάτικο κρύο, μετά τις 4-5 Νοεμβρίου.

Δείτε το βίντεο με την πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου: