Στη Διεθνή Ημέρα Δράσης Λιμενεργατών και Εργαζομένων στα Λιμάνια συμμετέχουν οι ελληνικές συνδικαλιστικές οργανώσεις ενώ από τα μεσάνυχτα ισχύει η 24ωρη απεργία και διοργανώνονται συγκεντρώσεις στα λιμάνια της χώρας.

Μαζί με τα εργασιακά ζητήματα τα οποία προβάλλουν οι λιμενεργάτες, κυρίαρχο είναι η αντίθεση στο να πραγματοποιούνται αποστολές σε εμπόλεμες περιοχές.

Η κινητοποίηση με τα δεμένα πλοία θα διεξαχθεί σε 113 λιμάνια, 21 χώρες και 5 ηπείρους.

Αναμένεται να επηρεαστούν άμεσα τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφήνας, του Λαυρίου, της Πάτρας, της Ηγουμενίτσας, της Ελευσίνας και του Ρίου – Αντιρρίου.

Αναλυτικά οι συγκεντρώσεις