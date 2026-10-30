Στη Διεθνή Ημέρα Δράσης Λιμενεργατών και Εργαζομένων στα Λιμάνια συμμετέχουν οι ελληνικές συνδικαλιστικές οργανώσεις ενώ από τα μεσάνυχτα ισχύει η 24ωρη απεργία και διοργανώνονται συγκεντρώσεις στα λιμάνια της χώρας.
Μαζί με τα εργασιακά ζητήματα τα οποία προβάλλουν οι λιμενεργάτες, κυρίαρχο είναι η αντίθεση στο να πραγματοποιούνται αποστολές σε εμπόλεμες περιοχές.
Η κινητοποίηση με τα δεμένα πλοία θα διεξαχθεί σε 113 λιμάνια, 21 χώρες και 5 ηπείρους.
Αναμένεται να επηρεαστούν άμεσα τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφήνας, του Λαυρίου, της Πάτρας, της Ηγουμενίτσας, της Ελευσίνας και του Ρίου – Αντιρρίου.
Αναλυτικά οι συγκεντρώσεις
- Αττική, συγκέντρωση στον Πειραιά, ώρα 10:00 π.μ. στην πλατεία του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά.
- Αχαΐα, συγκέντρωση στο λιμάνι της Πάτρας, ώρα 10:00 π.μ.
- Θεσπρωτία, συγκέντρωση στις 11:30 π.μ. στην είσοδο του λιμανιού εξωτερικού της Ηγουμενίτσας
- Ελευσίνα, συγκέντρωση στις 19:00 στην Πλατεία Ηρώων
- Λαύριο, 7 μ.μ., λιμάνι Θεσσαλονίκη, 7:30 μ.μ., άγαλμα Βενιζέλου Πάτρα, 10 π.μ. και 7 μ.μ., Νότιος Λιμένας Άρτα, 5 μ.μ. στην παλιά γέφυρα
- Βόλος, 7 μ.μ., πύλη λιμανιού (μπροστά στο Τελωνείο)
- Ηγουμενίτσα, 11:30 π.μ., είσοδος λιμανιού εξωτερικού
- Ηράκλειο, 6:30 μ.μ., πλατεία Ελευθερίας
- Κέρκυρα, 7 μ.μ., είσοδος λιμανιού
- Ρέθυμνο, 6 μ.μ., δημαρχείο
- Χαλκίδα, 7 μ.μ., παλιά γέφυρα
- Χανιά, 6 μ.μ., πλατεία Δημοτικής Αγοράς.