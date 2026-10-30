Την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2026 αναμένεται άστατος καιρός με φαινόμενα κατά τόπους και σχετικά χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες ενώ άνεμοι έως 5 μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο.

Πιο αναλυτικά, αναμένονται νεφώσεις με βροχές κατά τόπους, τόσο στα ηπειρωτικά όσο και στις νησιωτικές και θαλάσσιες περιοχές της χώρας. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν από το μεσημέρι κι έπειτα στα ηπειρωτικά πλην Θράκης, στο Ιόνιο, στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα. Οι συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα θα είναι σχετικά αυξημένες κυρίως στα ανατολικά.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 3 έως 14 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία, στη Θράκη και στη Θεσσαλία από 8 έως 19, στην Ήπειρο από 6 έως 20, στη Στερεά και στην Πελοπόννησο από 9 έως 21, στα νησιά του Ιονίου από 9 έως 20, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 12 έως 19, στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα από 14 έως 20, και στην Κρήτη από 15 έως 21 βαθμούς.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις ενώ τοπικές βροχές θα εκδηλωθούν από το μεσημέρι κι έπειτα, κυρίως στα βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 14 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται νεφώσεις ενώ τοπικές βροχές θα εκδηλωθούν από τις πρώτες βραδινές ώρες κι έπειτα. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 12 έως 19 βαθμούς Κελσίου.