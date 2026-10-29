Πρόσθεσε το Newsbeast στις προτεινόμενες πηγές σου στη Google

Αναστάτωση προκλήθηκε στις Σέρρες, γιατί έπεσε ασανσέρ σε κατάστημα με εποχιακά είδη, με δύο άτομα να τραυματίζονται.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα thestival.gr, το περιστατικό συνέβη γύρω στις 12:30 το μεσημέρι, όταν μέσα στο συγκεκριμένο αναβατόριο, το οποίο χρησιμοποιείται μόνο από το προσωπικό για να πηγαίνει από το υπόγειο στο ισόγειο και όχι από τους πελάτες, βρισκόταν η 56χρονη ιδιοκτήτρια της επιχείρησης καθώς και μία 29χρονη.

Από το συμβάν τραυματίστηκαν οι δύο γυναίκες και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Σερρών χωρίς, ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, να διατρέχει κίνδυνο η ζωή τους.