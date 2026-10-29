Ανοδική πορεία καταγράφει ο κορονοϊός στην Ελλάδα, με τις νέες εισαγωγές ασθενών με COVID-19 στα νοσοκομεία να αυξάνονται κατά περίπου 50% μέσα σε μία εβδομάδα. Σύμφωνα με τη νέα επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ, για το διάστημα 19 έως 25 Οκτωβρίου, καταγράφηκαν 182 νέες εισαγωγές, έναντι 121 την προηγούμενη εβδομάδα.

Παράλληλα, καταγράφηκαν ένας νέος θάνατος και μία νέα διασωλήνωση ασθενών με COVID-19, ενώ αυξητική τάση παρουσιάζει και η θετικότητα των διαγνωστικών ελέγχων για τον ιό SARS-CoV-2.

Την ίδια ώρα, η γρίπη εξακολουθεί να κινείται σε χαμηλά επίπεδα στην κοινότητα, με τη θετικότητα να παραμένει κάτω από το 10%, το επιδημικό κατώφλι που σηματοδοτεί την έναρξη της εποχικής δραστηριότητάς της.

Μειώθηκαν οι εισαγωγές λόγω γρίπης, αλλά έξι ασθενείς χρειάστηκαν ΜΕΘ

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΟΔΥ, την τελευταία εβδομάδα καταγράφηκαν 39 νέες εισαγωγές ασθενών με γρίπη, έναντι 52 την προηγούμενη.

Παρά τη μείωση των νοσηλειών, αναφέρθηκαν έξι νέα σοβαρά περιστατικά εργαστηριακά επιβεβαιωμένης γρίπης, τα οποία χρειάστηκαν νοσηλεία σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Δεν καταγράφηκε νέος θάνατος από γρίπη.

Η θετικότητα στην κοινότητα σημείωσε μικρή υποχώρηση, ενώ χαμηλή παραμένει και στα νοσοκομεία.

Από την έναρξη της επιτήρησης της γρίπης έχουν εξεταστεί συνολικά 377 δείγματα, από τα οποία τα 21 ήταν θετικά στον ιό της γρίπης, όλα τύπου Α.

Από τα 18 στελέχη που υποτυποποιήθηκαν, τα 17, ποσοστό 94%, ανήκαν στον υπότυπο Α(Η1)pdm09 και ένα, ποσοστό 6%, στον υπότυπο Α(Η3).

Τι δείχνουν τα στοιχεία για τις αναπνευστικές λοιμώξεις

Η συχνότητα της γριπώδους συνδρομής στην κοινότητα εξακολουθεί να βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα, αν και παρουσιάζει ανοδική τάση.

Αντίθετα, τα περιστατικά σοβαρής οξείας λοίμωξης του αναπνευστικού που καταγράφονται στα νοσοκομεία παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα και παρουσίασαν μείωση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Όσον αφορά τον αναπνευστικό συγκυτιακό ιό (RSV), η θετικότητα τόσο στην κοινότητα όσο και στα νοσοκομεία παραμένει σταθερά σε πολύ χαμηλά επίπεδα.

Οι συστάσεις του ΕΟΔΥ για τον εμβολιασμό

Ο ΕΟΔΥ υπενθυμίζει ότι τόσο η γρίπη όσο και η COVID-19 μπορούν να προκαλέσουν σοβαρή νόσηση και να οδηγήσουν σε θανάτους.

Για τον λόγο αυτό, συστήνει τον εμβολιασμό όσων πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις, με ιδιαίτερη έμφαση στους ηλικιωμένους και στα άτομα με υποκείμενα νοσήματα, που διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών.

Παράλληλα, συστήνεται ο εμβολιασμός κατά του RSV σε άτομα ηλικίας άνω των 75 ετών, καθώς και σε όσους ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου, σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών.