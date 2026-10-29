Τραγωδία σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης (29/10) στην Πάτρα, όπου ένα βρέφος έχασε τη ζωή του στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο.

Σύμφωνα με το tempo24, το κοριτσάκι μεταφέρθηκε από την οικογένειά του στα επείγοντα του νοσοκομείου χωρίς τις αισθήσεις του. Οι γιατροί κατέβαλαν προσπάθειες για να το κρατήσουν στη ζωή, ωστόσο το βρέφος δεν τα κατάφερε.

Με βάση τα μέχρι στιγμής στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας. Οι συνθήκες του περιστατικού διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.