Τη στιγμή της θανατηφόρας σύγκρουσης του 29χρονου μοτοσικλετιστή με σταθμευμένα αυτοκίνητα στο Κερατσίνι κατέγραψε κάμερα ασφαλείας, αποτυπώνοντας τις τελευταίες στιγμές του νεαρού οδηγού.

Το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα στη λεωφόρο Δημοκρατίας, όταν ο 29χρονος έχασε τον έλεγχο της μοτοσικλέτας του. Αρχικά προσέκρουσε στα προστατευτικά του δρόμου και στη συνέχεια κατέληξε πάνω σε σταθμευμένα ΙΧ.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον νεαρό στο νοσοκομείο με βαρύτατα τραύματα. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο 29χρονος υπέκυψε στα τραύματά του λίγη ώρα αργότερα.