Ο Στάθης Μαντζώρος έχει αρχίσει να επικοινωνεί με το περιβάλλον του, ενώ η κατάσταση της υγείας του παρουσιάζει σημάδια βελτίωσης, σύμφωνα με όσα αποκάλυψε η Αλίνα Κωτσοβούλου. Η ηθοποιός μίλησε δημόσια για πρώτη φορά για την πορεία της υγείας του συναδέλφου της, ο οποίος υπέστη βαρύ εγκεφαλικό τον Αύγουστο του 2025.

Μιλώντας στην εκπομπή «Happy Day», η Αλίνα Κωτσοβούλου εξήγησε ότι ο Στάθης Μαντζώρος έχει σημειώσει πρόοδο, ωστόσο χρειάζεται ακόμη υποστήριξη. Παράλληλα, εξέφρασε την ευχή της να επιστρέψει στο σπίτι του και να βρεθεί ξανά κοντά στην οικογένειά του.

«Είναι η πρώτη φορά που μιλάω δημόσια. Ο Στάθης έχει κάνει βήματα βελτίωσης και τώρα είναι ένα στάδιο που χρειάζεται υποστήριξη και πρακτική από εμάς. Έχει κάποια επαφή με το περιβάλλον», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, η ηθοποιός έδωσε έμφαση στην επιστροφή του κοντά στους δικούς του ανθρώπους, λέγοντας: «Αυτό που θέλω είναι να γυρίσει πρώτα στην οικογένειά του, στα παιδιά του, να είναι γερός, ισχυρός και να γυρίσει σπίτι του. Από εκεί και πέρα να κάνει ό,τι θέλει».

Ο Στάθης Μαντζώρος δίνει τη δική του μάχη από τον Αύγουστο του 2025, όταν υπέστη το σοβαρό εγκεφαλικό επεισόδιο. Τα νεότερα για την υγεία του έγιναν γνωστά μέσα από τις δηλώσεις της Αλίνας Κωτσοβούλου.