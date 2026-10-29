Σε 24ωρη απεργία προχωρούν την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2026 ναυτεργατικά σωματεία, με την κινητοποίηση να αφορά όλες τις κατηγορίες πλοίων στα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφήνας, του Λαυρίου, της Πάτρας και της Ηγουμενίτσας, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωσή τους.

Η απεργία έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 00:01 της Παρασκευής και να ολοκληρωθεί στις 24:00, με ενδεχόμενες επιπτώσεις στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια που εξυπηρετούνται από τα συγκεκριμένα λιμάνια.

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι οι διοικήσεις των σωματείων έλαβαν την απόφαση στο πλαίσιο του διεθνούς συντονισμού εργαζομένων στα λιμάνια και στη ναυτιλία, με βασικά αιτήματα την προστασία της ανθρώπινης ζωής, την υπογραφή Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και τη μη εμπλοκή των εμπορικών πλοίων σε πολεμικές επιχειρήσεις.

Ποια λιμάνια επηρεάζονται από την απεργία

Η κινητοποίηση αφορά τα λιμάνια:

Πειραιά

Ραφήνας

Λαυρίου

Πάτρας

Ηγουμενίτσας

Η απόφαση των σωματείων καλύπτει όλες τις κατηγορίες πλοίων στα παραπάνω λιμάνια. Ωστόσο, η ακριβής έκταση των ακυρώσεων ή τροποποιήσεων δρομολογίων θα εξαρτηθεί από τη συμμετοχή των πληρωμάτων και τις σχετικές ανακοινώσεις των ακτοπλοϊκών εταιρειών.

Οι επιβάτες που έχουν προγραμματίσει ταξίδι για την Παρασκευή καλούνται να ενημερώνονται από τις εταιρείες με τις οποίες πρόκειται να ταξιδέψουν.

«Οι λιμενεργάτες δεν δουλεύουν για τον πόλεμο»

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η απεργία συνδέεται με τη διεθνή ημέρα δράσης στα λιμάνια στις 30 Οκτωβρίου και τον συντονισμό που αποφασίστηκε κατά την 3η Διεθνή Συνάντηση της Κωνσταντινούπολης.

Στη συνάντηση συμμετείχαν σωματεία λιμενεργατών από τρεις ηπείρους, με κεντρικό σύνθημα: «Οι λιμενεργάτες δεν δουλεύουν για τον πόλεμο! Λιμάνια των λαών και της ειρήνης, όχι βάσεις των ιμπεριαλιστών».

Τα σωματεία εκφράζουν την αντίθεσή τους στη χρήση λιμανιών και εμπορικών πλοίων για τη μεταφορά πολεμικού υλικού και στρατευμάτων.

Παράλληλα, υποστηρίζουν ότι η κλιμάκωση των πολεμικών συγκρούσεων αυξάνει τους κινδύνους για τους ναυτεργάτες, ιδιαίτερα για όσους εργάζονται σε πλοία που διέρχονται από εμπόλεμες θαλάσσιες περιοχές.

Στην ανακοίνωση γίνεται αναφορά σε θανάτους ναυτεργατών κατά τη διάρκεια πολεμικών συγκρούσεων, καθώς και στην ανασφάλεια που βιώνουν οι εργαζόμενοι και οι οικογένειές τους.

Ζητούν αυξήσεις 12% και 35ωρη εβδομαδιαία εργασία

Πέρα από τα ζητήματα ασφάλειας, τα σωματεία θέτουν σειρά εργασιακών και οικονομικών αιτημάτων.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η ανανέωση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας σε όλες τις κατηγορίες πλοίων, με αυξήσεις 12% στους μισθούς, στα επιδόματα και στις πρόσθετες αμοιβές που καθορίζονται από τις συμβάσεις.

Παράλληλα, διεκδικούν αύξηση του επιδόματος Κυριακών στο 25% και καθιέρωση 7ωρης ημερήσιας εργασίας, πενθήμερης εβδομάδας και 35ωρου.

Ζητούν επίσης ανώτατο όριο τριών ωρών υπερωριακής εργασίας ημερησίως και υψηλότερες αποζημιώσεις για τις υπερωρίες.

Ένα ακόμη βασικό αίτημα αφορά την επαρκή στελέχωση των πλοίων, με οργανικές συνθέσεις που να ανταποκρίνονται στις πραγματικές λειτουργικές και επιχειρησιακές ανάγκες τους.

Αιτήματα για υγεία και ασφάλεια στα πλοία

Στα αιτήματα περιλαμβάνεται ακόμη η υποχρεωτική παρουσία γιατρού στη σύνθεση των πλοίων, καθώς και η λήψη ουσιαστικών μέτρων για την πρόληψη και αντιμετώπιση επαγγελματικών ασθενειών.

Τα σωματεία ζητούν πλήρη ιατρικό έλεγχο των ναυτεργατών κατά την πρόσληψη και την απόλυσή τους, με ευθύνη του κράτους μέσω του Οίκου Ναύτου.

Παράλληλα, ζητούν την κατάργηση νομοθετικών διατάξεων που, όπως υποστηρίζουν, περιορίζουν τα εργασιακά τους δικαιώματα.

Στην ανακοίνωση ασκείται επίσης κριτική στην ηγεσία και την πλειοψηφία της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας, στις οποίες τα σωματεία καταλογίζουν έλλειψη ανταπόκρισης στην πρότασή τους για κοινή απεργιακή κινητοποίηση.

Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις δηλώνουν ότι θα συνεχίσουν τον συντονισμό με λιμενεργάτες, μεταλλεργάτες και άλλους κλάδους, τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς, διεκδικώντας καλύτερες συνθήκες εργασίας και μεγαλύτερη προστασία των πληρωμάτων.