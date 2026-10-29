Το έπος του 1940 και ο τρόπος με τον οποίο ο ελληνικός Τύπος κατέγραψε τις 219 ημέρες του πολέμου αναδεικνύονται μέσα από έκθεση ιστορικής μνήμης που διοργανώνεται στο υπουργείο Εσωτερικών – Τομέας Μακεδονίας και Θράκης, στη Θεσσαλονίκη. Μέσα από τις ιστορικές καταγραφές του Τύπου, η έκθεση επιχειρεί να φωτίσει τις στιγμές και τα γεγονότα μιας καθοριστικής περιόδου για την Ελλάδα.

Η έκθεση, με τίτλο «Πώς κάλυψε ο Τύπος το Έπος του ’40» συνδιοργανώνεται από το υπουργείο Εσωτερικών Μακεδονίας – Θράκης μαζί με το Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων και τις Ενώσεις Συντακτών Αθηνών (ΕΣΗΕΑ), Μακεδονίας – Θράκης (ΕΣΗΕΜ-Θ), Πελοποννήσου, Ηπείρου και Νήσων (Ε.Σ.Η.Ε.Π.Η.Ν), Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας και Εύβοιας, σε συνεργασία με την ΕΡΤ, τα Γενικά Αρχεία του Κράτους και το Μουσείο Φωτογραφίας «Χρήστος Καλεμκερής». Υλικό αντλήθηκε και από το αρχείο εφημερίδων της Βουλής των Ελλήνων.

Μέσα από τα πρωτοσέλιδα που κατέγραψαν την ιστορία, τις πολεμικές ανταποκρίσεις από το μέτωπο αλλά και τις «πολεμικές» διαφημίσεις, τις γελοιογραφίες που δημοσιεύονταν στις εφημερίδες καθώς και μέσα από τα έγγραφα, τα κειμήλια και τις στρατιωτικές στολές οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν το κλίμα της εποχής και τον τρόπο, με τον οποίο κρατήθηκε πολύ υψηλό το φρόνημα των Ελλήνων κατά την διάρκεια του πολέμου.

Μέσα από τις εφημερίδες ξεχωρίζουν, πέρα από τα πολύ σημαντικά θέματα που αφορούν στην εξέλιξη του πολέμου -καταλήψεις πόλεων, νίκες του ελληνικού στρατού- ανακοινώσεις προς το κοινό για τα καταφύγια, για την απαγόρευση κυκλοφορίας, νεκρολογίες για τα παλικάρια μας, που έπεσαν στα πεδία των μαχών αλλά και δημοσιεύματα για τις θεατρικές παραστάσεις, τις κινηματογραφικές προβολές της εποχής, «πολεμικές» διαφημίσεις, γελοιογραφίες που ρεζίλευαν τον Μουσολίνι κ.ά.

Ξεχωριστή θέση στην έκθεση, εκτός από τις εφημερίδες, κατέχουν πολύτιμα κειμήλια όπως στρατιωτικές κουβέρτες του Ελληνικού Στρατού, οι οποίες είναι εμποτισμένες με το αίμα των Ελλήνων στρατιωτών, στρατιωτικό υλικό από τα πεδία των μαχών, στολές της εποχής και άλλα τεκμήρια από τον πόλεμο. Η έκθεση πλαισιώνεται, εκτός από τα κειμήλια που προσέφεραν ιδιώτες συλλέκτες και από εικαστικές δημιουργίες ζωγράφων και γλυπτών της Θεσσαλονίκης.

Τα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη, 4 Νοεμβρίου, στις 19:30 στο ΥΜΑΘ – Διοικητήριο Θεσσαλονίκης και θα παρευρεθούν η πρόεδρος του Δ.Σ. του Αθηναϊκού – Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων, Άρια Αγάτσα, οι πρόεδροι των Ενώσεων Συντακτών Αθηνών (ΕΣΗΕΑ), Μακεδονίας – Θράκης (ΕΣΗΕΜ-Θ) Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας και Εύβοιας και ο πρόεδρος του Δ.Σ. του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Συντακτών της Ένωσης Πελοποννήσου – Ηπείρου – Νήσων, οι οποίοι θα απευθύνουν χαιρετισμό.

«Με την έκθεση αυτή δεν επιδιώκουμε απλώς να θυμηθούμε το Έπος του ΄40 αλλά να δώσουμε στις νεότερες γενιές την ευκαιρία να γνωρίσουν την Ιστορία μας μέσα από αυθεντικά τεκμήρια, τις σελίδες των εφημερίδων και τα κειμήλια που διασώζουν το αποτύπωμα εκείνων των συγκλονιστικών ημερών. Κάθε πρωτοσέλιδο και κάθε αντικείμενο αφηγείται μια ιστορία θάρρους, αυταπάρνησης και εθνικής αξιοπρέπειας. Η διατήρηση της ιστορικής μνήμης δεν είναι μόνο χρέος απέναντι σε όσους αγωνίστηκαν και θυσιάστηκαν. Είναι και η παρακαταθήκη, που οφείλουμε να αφήσουμε στα παιδιά μας, ώστε να γνωρίζουν τις ρίζες τους, τα κατορθώματα του ελληνικού λαού και να αντλούν διδάγματα για το μέλλον» δήλωσε ο υφυπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας – Θράκης, Κωνσταντίνος Γκιουλέκας.

Η έκθεση, η οποία θα διαρκέσει έως τον Φεβρουάριο του 2027, θα λειτουργεί καθημερινά, με ελεύθερη είσοδο από 10:00 έως 15:00 και Σαββατοκύριακα από 11:00 έως 19:00 και θα αποτελεί μία ευκαιρία να κάνουν οι επισκέπτες ένα ταξίδι στην Ελλάδα του 1940-41 και να γνωρίσουν την Ιστορία, όπως την κατέγραψαν οι Έλληνες δημοσιογράφοι την περίοδο του πολέμου, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.